Ролан Гусев: "У Карреры не было опыта работы? Про Моуринью раньше тоже никто не знал"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев специально для "СЭ" подвел итоги сезона в премьер-лиге. По словам экс-хавбека, лучшим тренером завершившегося розыгрыша РФПЛ является Массимо Каррера, а тренер разочарование - Хави Грасия.

– Лучший игрок чемпионата? - вопрос Гусеву.

– Александр Головин. Он прогрессирует. В этом сезоне выглядел великолепно, особенно во второй половине. Становится лидером команды. Отдает передачи, сам завершает, отрабатывает в обороне. Будь в строю Дзагоев и Еременко, армейцы стали бы чемпионами.

– Игрок-разочарование?

– Рубен Рочина из "Рубина". Ожиданий было много, но не сложилось.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Массимо Каррера. Команда стала чемпионом, поэтому и тренер должен быть лучшим. Не имел самостоятельного опыта работы? Про Моуринью раньше тоже никто не знал, а он пришел в "Порту" и выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Итальянец же трудился долгие год помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, опыт у него колоссальный. Плюс богатая игроцкая карьера.

– Тренер-разочарование?

– Хавьер Грасия. "Рубин" обладает внушительным бюджетом, сильным составом, но команда выступила неудачно. (Сергей АСТАХОВ)