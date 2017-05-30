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Роберто Манчини: "Со Спаллетти по поводу "Зенита" не советовался"

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Роберто Манчини заявил, что не советовался с бывшим главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти по поводу работы в петербуржской команде.

 
На посту наставника "Зенита" Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (справа) в своем дебютном сезоне, за два тура до окончания, стал победителем чемпионата-2014/15. Сможет ли Роберто МАНЧИНИ повторить достижение португальского специалиста?Методы Манчини: дорого, ярко и стильно. Как работает будущий тренер "Зенита"

– Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита", – приводит Tuttosport слова Манчини. – На данный момент это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию у меня есть. Спрашивал ли я совета у бывшего тренера "Зенита" Спаллетти? На данный момент не спрашивал.

Напомним, что в ближайшее время Манчини будет официально назначен главным тренером "Зенита" вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье. Вчера 52-летний итальянский специалист встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1". 

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tribunal Z

И дурак может найти тренера за 7 миллионов евро, а ты найди хорошего тренера, может мало кому известного менее чем за миллион и чтобы он привёл команду к победе, вот в чём искусство спортивного директора и службы селекции! Привыкли бабки выкидывать на ветер и не ценят в Зените выделенные деньги!!!

17:07

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

че-то как-то не вижу радостных воплей его по поводу варианта работы. есть возможность? ну дак и у меня есть возможность в Италию сгонять). только вот мне Испания больше нравится)). очередной временщик?

17:02

max14195

Правильно, нечего мелочиться, если уж дербанить болотный клуб, так уж по крупному.

16:59