Роберто Манчини: "Со Спаллетти по поводу "Зенита" не советовался"

Роберто Манчини заявил, что не советовался с бывшим главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти по поводу работы в петербуржской команде.

– Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита", – приводит Tuttosport слова Манчини. – На данный момент это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию у меня есть. Спрашивал ли я совета у бывшего тренера "Зенита" Спаллетти? На данный момент не спрашивал.

Напомним, что в ближайшее время Манчини будет официально назначен главным тренером "Зенита" вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье. Вчера 52-летний итальянский специалист встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1".