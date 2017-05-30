Роберто Манчини: "Со Спаллетти по поводу "Зенита" не советовался"

Роберто Манчини заявил, что не советовался с бывшим главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти по поводу работы в петербуржской команде.
– Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита", – приводит Tuttosport слова Манчини. – На данный момент это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию у меня есть. Спрашивал ли я совета у бывшего тренера "Зенита" Спаллетти? На данный момент не спрашивал.
Напомним, что в ближайшее время Манчини будет официально назначен главным тренером "Зенита" вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье. Вчера 52-летний итальянский специалист встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
По информации "СЭ", ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1".
Tribunal Z
И дурак может найти тренера за 7 миллионов евро, а ты найди хорошего тренера, может мало кому известного менее чем за миллион и чтобы он привёл команду к победе, вот в чём искусство спортивного директора и службы селекции! Привыкли бабки выкидывать на ветер и не ценят в Зените выделенные деньги!!!
17:07
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
че-то как-то не вижу радостных воплей его по поводу варианта работы. есть возможность? ну дак и у меня есть возможность в Италию сгонять). только вот мне Испания больше нравится)). очередной временщик?
17:02
max14195
Правильно, нечего мелочиться, если уж дербанить болотный клуб, так уж по крупному.
16:59