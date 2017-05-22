РФС назвал Карреру лучшим тренером сезона

В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Лучшим тренером года признан наставник "Спартака" Массимо Каррера.

Итальянский специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года, сменив на посту Дмитрия Аленичева после 1-го тура премьер-лиги. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат России впервые за 15 лет, одержав 22 победы, два раза сыграв вничью и потерпев 5 поражений.