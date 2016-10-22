Правильно ли не засчитан гол "Спартака"?

На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Спартак" Александр Егоров поступил верно, не засчитав гол полузащитника гостей Ивелина Попова. Потому что спартаковец отправил мяч в ворота после того, как игра была остановлена.

Был ли Попов в положении "вне игры", и прав ли первый судья-помощник Алексей Стипиди, зафиксировавший офсайд? Видеозапись не позволяет сделать однозначный вывод. Можно только предположить, что футболист красно-белых немного зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"