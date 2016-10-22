17:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Правильно ли не засчитан гол "Спартака"?

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На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал""Спартак" Александр Егоров поступил верно, не засчитав гол полузащитника гостей Ивелина Попова. Потому что спартаковец отправил мяч в ворота после того, как игра была остановлена.

Был ли Попов в положении "вне игры", и прав ли первый судья-помощник Алексей Стипиди, зафиксировавший офсайд? Видеозапись не позволяет сделать однозначный вывод. Можно только предположить, что футболист красно-белых немного зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (21)
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grimbo

Это потому что Спартак выиграл Егоров уходит с поля без скандала. А два чистых гола отобрал! Кол за судейство. У нас уже идёт не арбитраж, а судилище. Это мощнейший позор и особо перед ЧМ.

19:43

Уткин за Спартак

Товарищ Егоров провалил матч. Увы, качество судейства просто отвратительное. На матч Спартак- ЦСКА нужно срочно звать иностранную бригаду, желательно испанскую, с ними Гинер хоть договориться не сможет!

19:38

Odissevs

Как минимум один гол у Спартака судья украл.

19:36

zega

Судья не засчитал 2(два) правильно забитых гола Спартаком, интересно что по этому поводу скажет судейский комитет и спортивная общественность. Я представляю, что было бы если бомжам не засчитали такие голы, они бы все из мусорных баков повыскакивали и визжали с крысами на поМойке.

19:21

Сeрый

Сейчас посмотрел видеоповторы, разбор игры. В обоих случаях были чистые мячи. Никакого офсайда и нарушений. Судья провалил игру. Без обид, но факт остается фактом.

19:15

voroshan

Видеозапись позволяет сделать однозначный вывод - правый защитник Урала был ближе к воротам. Бобров - ... Извини, Бобров, плохие слова хочется сказать про тебя, но не буду.

19:09

Headliner85

У Попова правильно, но почему Мельгарехо не засчитано вообще никто не ответит

19:08

Jean4

С победой! Я только одного не понял почему два гола кб не засчитали? Да и судейка маловато добавил времени ко второму тайму, всего 2 минуты.

19:01

funyaka

Какой из двух?

18:59

Бегущий человек

Конечно, правильно.

18:56

Курт Лямке

СпаМ опять убили!!!

18:35

outz

Офсайда не было (я болельщик Урала и смотрю матч). Но раз Егоров уже свистнул - то говорить не о чем, гол не засчитан правильно.

18:24

RSDsouth

Спартак не будет Чемпионом , если продолжить со всеми играть в равных составах,а вот 11 на 9'- будет Чемпионом

18:17

MAYERICK

У Спирина, похоже, прошла диарея.......осмелел,.....подсказали......

18:17

SPFAN

Все тема закрыта, Спартак забил!

18:11

serzheo

При чем тут гол, вратарь стоял - ибо свисток. А вот был ли офсайд - это можно обсудить. Хотя чего тут обсуждать, спартаку так и надо.

18:07

budulay1974

Гол нужно было засчитать. Так как даже при видео повторе, нет точного определения, есть офсайд или нет. А при таких моментах рекомендуют судить в пользу атакующей стороны.

18:05

Уткин за Спартак

Опять высоки шансы на судейский скандал, если Спартак не наберет 3 очка. Офсайда не было, игра на 1 линии должна трактоваться в нападение.

18:04

_sport1_

Конечно! Опять засуживают!

18:04

funyaka

А какая разница, гол не засчитан!

18:03

Odissevs

Офсайда не было. Гол надо было засчитывать.

18:01

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Материалы других СМИ