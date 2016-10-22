Правильно ли не засчитан гол "Спартака"?

На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Спартак" Александр Егоров поступил верно, не засчитав гол полузащитника гостей Ивелина Попова. Потому что спартаковец отправил мяч в ворота после того, как игра была остановлена.
Был ли Попов в положении "вне игры", и прав ли первый судья-помощник Алексей Стипиди, зафиксировавший офсайд? Видеозапись не позволяет сделать однозначный вывод. Можно только предположить, что футболист красно-белых немного зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
grimbo
Это потому что Спартак выиграл Егоров уходит с поля без скандала. А два чистых гола отобрал! Кол за судейство. У нас уже идёт не арбитраж, а судилище. Это мощнейший позор и особо перед ЧМ.
19:43
Уткин за Спартак
Товарищ Егоров провалил матч. Увы, качество судейства просто отвратительное. На матч Спартак- ЦСКА нужно срочно звать иностранную бригаду, желательно испанскую, с ними Гинер хоть договориться не сможет!
19:38
Odissevs
Как минимум один гол у Спартака судья украл.
19:36
zega
Судья не засчитал 2(два) правильно забитых гола Спартаком, интересно что по этому поводу скажет судейский комитет и спортивная общественность. Я представляю, что было бы если бомжам не засчитали такие голы, они бы все из мусорных баков повыскакивали и визжали с крысами на поМойке.
19:21
Сeрый
Сейчас посмотрел видеоповторы, разбор игры. В обоих случаях были чистые мячи. Никакого офсайда и нарушений. Судья провалил игру. Без обид, но факт остается фактом.
19:15
voroshan
Видеозапись позволяет сделать однозначный вывод - правый защитник Урала был ближе к воротам. Бобров - ... Извини, Бобров, плохие слова хочется сказать про тебя, но не буду.
19:09
Headliner85
У Попова правильно, но почему Мельгарехо не засчитано вообще никто не ответит
19:08
Jean4
С победой! Я только одного не понял почему два гола кб не засчитали? Да и судейка маловато добавил времени ко второму тайму, всего 2 минуты.
19:01
funyaka
Какой из двух?
18:59
Бегущий человек
Конечно, правильно.
18:56
Курт Лямке
СпаМ опять убили!!!
18:35
outz
Офсайда не было (я болельщик Урала и смотрю матч). Но раз Егоров уже свистнул - то говорить не о чем, гол не засчитан правильно.
18:24
RSDsouth
Спартак не будет Чемпионом , если продолжить со всеми играть в равных составах,а вот 11 на 9'- будет Чемпионом
18:17
MAYERICK
У Спирина, похоже, прошла диарея.......осмелел,.....подсказали......
18:17
SPFAN
Все тема закрыта, Спартак забил!
18:11
serzheo
При чем тут гол, вратарь стоял - ибо свисток. А вот был ли офсайд - это можно обсудить. Хотя чего тут обсуждать, спартаку так и надо.
18:07
budulay1974
Гол нужно было засчитать. Так как даже при видео повторе, нет точного определения, есть офсайд или нет. А при таких моментах рекомендуют судить в пользу атакующей стороны.
18:05
Уткин за Спартак
Опять высоки шансы на судейский скандал, если Спартак не наберет 3 очка. Офсайда не было, игра на 1 линии должна трактоваться в нападение.
18:04
_sport1_
Конечно! Опять засуживают!
18:04
funyaka
А какая разница, гол не засчитан!
18:03
Odissevs
Офсайда не было. Гол надо было засчитывать.
18:01