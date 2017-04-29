Последние билеты на матч ЦСКА - "Спартак" поступят в продажу в воскресенье

Билеты на матч ЦСКА - "Спартак", которые остались после первых двух этапов продаж, будут реализованы в день матча, сообщает пресс-служба армейцев. Поединок состоится 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем порядок реализации заключительной квоты билетов на матч ЦСКА – "Спартак". Билеты для болельщиков ЦСКА, оставшиеся после первых двух этапов продаж (владельцам билетов на "Ростов" либо "Локомотив" и обладателям абонементов) поступят в свободную продажу 30 апреля.



Кассы стадиона откроются в 10.00 и будут закрыты в 13.00, за час до запуска зрителей на стадион. Кроме того, билеты можно будет приобрести в фирменном магазине ЦСКА на Земляном валу", - говорится в сообщении.