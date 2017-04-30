После 1:1 в первом тайме ЦСКА и "Спартак" победили по три раза

В девятый раз первый тайм матча между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате России завершился со счетом 1:1. При таком развитии событий обе команды победили по три раза, два матча завершились вничью, причем итоговое преимущество одной из команд лишь однажды в 1996 году превысило один гол. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда ЦСКА и "Спартак" играли 1:1 в первом тайме матча чемпионата.
"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"
|
Дата
|
Стадион
|
Матч
|
Голы в первом тайме
|
Итог
|
14.08.1996
|
Локомотив
|
Спартак – ЦСКА
|
Аленичев, 34 – Янкаускас, 10
|
3:1
|
11.07.1998
|
Локомотив
|
Спартак - ЦСКА
|
Тихонов, 21 – Варламов, 32
|
2:1
|
18.07.2001
|
Динамо
|
ЦСКА – Спартак
|
Ранджелович, 30 – Бесчастных, 10
|
1:1
|
10.09.2004
|
Динамо
|
ЦСКА – Спартак
|
Ярошик, 18 – Видич, 32
|
2:1
|
09.09.2006
|
Динамо
|
ЦСКА – Спартак
|
Карвалью, 27 – Йиранек, 35
|
2:2
|
01.08.2009
|
Лужники
|
ЦСКА – Спартак
|
Шемберас, 13 – Алекс, 24
|
1:2
|
21.11.2009
|
Лужники
|
Спартак – ЦСКА
|
Алекс, 7 – Дзагоев, 45
|
2:3
|
28.04.2012
|
Лужники
|
ЦСКА – Спартак
|
Тошич, 23 – Дзюба, 44
|
2:1