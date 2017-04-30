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После 1:1 в первом тайме ЦСКА и "Спартак" победили по три раза

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В девятый раз первый тайм матча между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате России завершился со счетом 1:1. При таком развитии событий обе команды победили по три раза, два матча завершились вничью, причем итоговое преимущество одной из команд лишь однажды в 1996 году превысило один гол. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда ЦСКА и "Спартак" играли 1:1 в первом тайме матча чемпионата.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

Дата​

Стадион

Матч

Голы в первом тайме

Итог

14.08.1996

Локомотив

Спартак – ЦСКА

Аленичев, 34 – Янкаускас, 10

3:1

11.07.1998

Локомотив

Спартак - ЦСКА

Тихонов, 21 – Варламов, 32

2:1

18.07.2001

Динамо

ЦСКА – Спартак

Ранджелович, 30 – Бесчастных, 10

1:1

10.09.2004

Динамо

ЦСКА – Спартак

Ярошик, 18 – Видич, 32

2:1

09.09.2006

Динамо

ЦСКА – Спартак

Карвалью, 27 – Йиранек, 35

2:2

01.08.2009

Лужники

ЦСКА – Спартак

Шемберас, 13 – Алекс, 24

1:2

21.11.2009

Лужники

Спартак – ЦСКА

Алекс, 7 – Дзагоев, 45

2:3

28.04.2012

Лужники

ЦСКА – Спартак

Тошич, 23 – Дзюба, 44

2:1
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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