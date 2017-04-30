После 1:1 в первом тайме ЦСКА и "Спартак" победили по три раза

В девятый раз первый тайм матча между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате России завершился со счетом 1:1. При таком развитии событий обе команды победили по три раза, два матча завершились вничью, причем итоговое преимущество одной из команд лишь однажды в 1996 году превысило один гол. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда ЦСКА и "Спартак" играли 1:1 в первом тайме матча чемпионата.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"