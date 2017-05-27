Попов вызван в сборную Болгарии на матч с Белоруссией

Полузащитник "Спартака"​ Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на очередной матч отборочного турнира чемпионата мира против Белоруссии, информирует официальный сайт красно-белых.

После пяти туров болгары с 9 очками занимают в группе А третье место. У идущих вторыми шведов десять очков, у голландцев, занимающих третье место —7, а у сборной Франции – 13. В группе А также выступают команды Белоруссии и Люксембурга.

29-летний Попов провел за национальную команду Болгарии 67 игр и отличился 12 раз. Отметим, что Попов ялвяется капитаном сборной. В домашней игре с белорусами он забил гол.