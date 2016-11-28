12:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Пока у КДК РФС нет оснований возбуждать дело против Хави Гарсии

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ", что на данный момент у комитета нет повода возбуждать дело против полузащитника "Зенита" Хави Гарсии. Во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2) испанец на 80-й минуте столкнулся с хавбеком "быков" Юрием Газинским, после чего россиянин потерял сознание и был заменен, покинув поле на носилках. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.

- На данный момент у КДК нет оснований для возбуждения дела. Почему? Мы не имеем ни рапорта инспектора по данному вопросу, ни объяснений судьи, ни заявления "Краснодара", - сказал Григорьянц. - Если Контрольно-квалификационная комиссия завтра придет к выводу о том, что имело место быть нарушение правил, то мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Или если сегодня получим заявление от "Краснодара", это тоже является основанием для того, чтобы рассмотреть эпизод на заседании КДК. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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spetrov

onlywhitespartak, в эпизоде с Акинфеевым ваш нападающий играл четко во вратаря. Кстати, и не только в том эпизоде. Когда вратарь выпрыгивает, подобные вещи чреваты травмами, что и произошло в итоге. Так что называть его невиновным в том эпизоде - глупо.

14:12

onlywhitespartak

Не главное вернблума подтягивают , а на этого основания нет , швед хоть нос не сломал , а этот вырубил наглухо ! Вспоминаем историю с великом там вообще игровой момент был , и если бы не канифей то вообще бы не было такой истерики

14:07

spetrov

Вопреки, зенитовские и цсковские неприкасаемые? Именно поэтому Спартак так судят в последних матчах? Не смеши, параноик.

14:05

shpasic

дисквалифицировать вместе с Вернблумом!

14:04

Dexty_07

За то что сделал Гарсия штраф и дисквал на 3 матча. А тут какой то Артурчик ничего не усмотрел....позорище

14:02

spetrov

А сколько проклятий было в адрес Вернблума! Двойные стандарты? ;)

13:53

shpasic

так он и не защитник) но ему позволяется локтями работать, как, врочем, и Дзюбе с Вернблумом.

13:25

Бен Ричардс

Браво Артур Григорьянц, капитальный красавчик! Оказывается виноват Газинский,который своим носом наткнулся на локоть Гарсии и нанёс тому ушиб лицом. Это из серии "потерпевший самостоятельно упал на нож и так девять раз".

13:11

БорщисалО

Велитон, помнится, в рамках правил против Феи играл и то, а тут...

13:05

Кузьмич-Кузьмич

Коштинью можно было дисквалифицировать всего-лишь на основании статьи в СЭ.

12:56

Долой марионеток-макларенеток

Лучше перебз..., чем недобз...

12:46

Вопреки

Самим, конечно, слабо против МУТКО и Миллера инициировать рассмотрение ? Как же это болото достало. Руководители КДК, этики и РФС меняются, а как были питерские и цсковские неприкасаемыми, так и остаются. А вот "Ростов" без крыши топить можно. Если еще Гацкану дадут больше одного матча дисквы, можно будет с уверенностью говорить о не способности МУТКО обеспечить честный чемпионат в России и его зависимости от Миллеров и Гинеров с Федунами.

12:46

Exsorsist

12:45

Exsorsist

Админресурс в действии. Уговорят. Заплатят. Не заметят. Забудут.

12:44

Platinum1991

Есть все ОСНОВАНИЯ возбуждать дело против Гарсии из-за его грубости в матче с Краснодаром! Есть все основания! Почему КДК закрывает глаза на ВОПИЮЩУЮ грубость игрока Зенита??? Это двойные стандарты Главы КДК РФС Артура Григорьянца. Есть видео запись и есть игра команд! Почему по видеозаписи против Вернблума дело возбудили, а против Гарсии НЕТ??? ПОЧЕМУ??? Это явная ГРУБОСТЬ игрока Зенита! Там была прямая КРАСНАЯ и пенальти в ворота Зенита, но у Гарсии уже была одна за грубость, а Николаев промолчал и даже НЕ СВИСНУЛ! Гарсия ВЫРУБИЛ Газинского, а Николаев не выгнал его с поля и не поставил 100% пенальти! Не место Николаеву в судействе! НЕ МЕСТО. Это предвзятость и судейская помощь Зениту! Что теперь скажет Мутко на такое безобразное судейство Николаева! Опять будет выгораживать Николаева??? Но футбольный Бог всё видит и он не позволил Николаеву и Зениту УКРАСТЬ победу у Краснодара! Игра была равная, но судья Николаев подсуживал Зениту, а игроки Краснодара собрались и выдали ударную концовку! С победой Краснодар! А Зениту это поражение в наказание за плохое судейство Николаева и свои ошибки! Пусть КДК теперь рассматривает грубую игру Гарсии и НАКАЗЫВАЕТ ГРУБИЯНА, а судейский департамент РФС ОТСТРАНЯЕТ Николаева от судейства! Не место таким судьям в футболе! Не место!

12:27

foreverCSKAforever

Дзюбилоид, ударивший по лицу Быстрова, находится вне подозрений?

12:25

alex-ls

наложил уже в штаны от того, что придется игрока Зенита наказать...

12:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ