Пока у КДК РФС нет оснований возбуждать дело против Хави Гарсии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ", что на данный момент у комитета нет повода возбуждать дело против полузащитника "Зенита" Хави Гарсии. Во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2) испанец на 80-й минуте столкнулся с хавбеком "быков" Юрием Газинским, после чего россиянин потерял сознание и был заменен, покинув поле на носилках. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.
- На данный момент у КДК нет оснований для возбуждения дела. Почему? Мы не имеем ни рапорта инспектора по данному вопросу, ни объяснений судьи, ни заявления "Краснодара", - сказал Григорьянц. - Если Контрольно-квалификационная комиссия завтра придет к выводу о том, что имело место быть нарушение правил, то мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Или если сегодня получим заявление от "Краснодара", это тоже является основанием для того, чтобы рассмотреть эпизод на заседании КДК. (Сергей АСТАХОВ)
spetrov
onlywhitespartak, в эпизоде с Акинфеевым ваш нападающий играл четко во вратаря. Кстати, и не только в том эпизоде. Когда вратарь выпрыгивает, подобные вещи чреваты травмами, что и произошло в итоге. Так что называть его невиновным в том эпизоде - глупо.
14:12
onlywhitespartak
Не главное вернблума подтягивают , а на этого основания нет , швед хоть нос не сломал , а этот вырубил наглухо ! Вспоминаем историю с великом там вообще игровой момент был , и если бы не канифей то вообще бы не было такой истерики
14:07
spetrov
Вопреки, зенитовские и цсковские неприкасаемые? Именно поэтому Спартак так судят в последних матчах? Не смеши, параноик.
14:05
shpasic
дисквалифицировать вместе с Вернблумом!
14:04
Dexty_07
За то что сделал Гарсия штраф и дисквал на 3 матча. А тут какой то Артурчик ничего не усмотрел....позорище
14:02
spetrov
А сколько проклятий было в адрес Вернблума! Двойные стандарты? ;)
13:53
shpasic
так он и не защитник) но ему позволяется локтями работать, как, врочем, и Дзюбе с Вернблумом.
13:25
Бен Ричардс
Браво Артур Григорьянц, капитальный красавчик! Оказывается виноват Газинский,который своим носом наткнулся на локоть Гарсии и нанёс тому ушиб лицом. Это из серии "потерпевший самостоятельно упал на нож и так девять раз".
13:11
БорщисалО
Велитон, помнится, в рамках правил против Феи играл и то, а тут...
13:05
Кузьмич-Кузьмич
Коштинью можно было дисквалифицировать всего-лишь на основании статьи в СЭ.
12:56
Долой марионеток-макларенеток
Лучше перебз..., чем недобз...
12:46
Вопреки
Самим, конечно, слабо против МУТКО и Миллера инициировать рассмотрение ? Как же это болото достало. Руководители КДК, этики и РФС меняются, а как были питерские и цсковские неприкасаемыми, так и остаются. А вот "Ростов" без крыши топить можно. Если еще Гацкану дадут больше одного матча дисквы, можно будет с уверенностью говорить о не способности МУТКО обеспечить честный чемпионат в России и его зависимости от Миллеров и Гинеров с Федунами.
12:46
Exsorsist
12:45
Exsorsist
Админресурс в действии. Уговорят. Заплатят. Не заметят. Забудут.
12:44
Platinum1991
Есть все ОСНОВАНИЯ возбуждать дело против Гарсии из-за его грубости в матче с Краснодаром! Есть все основания! Почему КДК закрывает глаза на ВОПИЮЩУЮ грубость игрока Зенита??? Это двойные стандарты Главы КДК РФС Артура Григорьянца. Есть видео запись и есть игра команд! Почему по видеозаписи против Вернблума дело возбудили, а против Гарсии НЕТ??? ПОЧЕМУ??? Это явная ГРУБОСТЬ игрока Зенита! Там была прямая КРАСНАЯ и пенальти в ворота Зенита, но у Гарсии уже была одна за грубость, а Николаев промолчал и даже НЕ СВИСНУЛ! Гарсия ВЫРУБИЛ Газинского, а Николаев не выгнал его с поля и не поставил 100% пенальти! Не место Николаеву в судействе! НЕ МЕСТО. Это предвзятость и судейская помощь Зениту! Что теперь скажет Мутко на такое безобразное судейство Николаева! Опять будет выгораживать Николаева??? Но футбольный Бог всё видит и он не позволил Николаеву и Зениту УКРАСТЬ победу у Краснодара! Игра была равная, но судья Николаев подсуживал Зениту, а игроки Краснодара собрались и выдали ударную концовку! С победой Краснодар! А Зениту это поражение в наказание за плохое судейство Николаева и свои ошибки! Пусть КДК теперь рассматривает грубую игру Гарсии и НАКАЗЫВАЕТ ГРУБИЯНА, а судейский департамент РФС ОТСТРАНЯЕТ Николаева от судейства! Не место таким судьям в футболе! Не место!
12:27
foreverCSKAforever
Дзюбилоид, ударивший по лицу Быстрова, находится вне подозрений?
12:25
alex-ls
наложил уже в штаны от того, что придется игрока Зенита наказать...
12:22