Пока у КДК РФС нет оснований возбуждать дело против Хави Гарсии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ", что на данный момент у комитета нет повода возбуждать дело против полузащитника "Зенита" Хави Гарсии. Во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2) испанец на 80-й минуте столкнулся с хавбеком "быков" Юрием Газинским, после чего россиянин потерял сознание и был заменен, покинув поле на носилках. Впоследствии у Газинского был диагностирован перелом носа.

- На данный момент у КДК нет оснований для возбуждения дела. Почему? Мы не имеем ни рапорта инспектора по данному вопросу, ни объяснений судьи, ни заявления "Краснодара", - сказал Григорьянц. - Если Контрольно-квалификационная комиссия завтра придет к выводу о том, что имело место быть нарушение правил, то мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Или если сегодня получим заявление от "Краснодара", это тоже является основанием для того, чтобы рассмотреть эпизод на заседании КДК. (Сергей АСТАХОВ)