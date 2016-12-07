02:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Петр Авен: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом весной"

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Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером "Спартака" отметил, что команда близка к тому, чтобы стать чемпионом. По его словам, волевая победа над "Рубином" (2:1) продемонстрировала характер красно-белых.

– Мне понравилась игра с "Рубином", – цитируют Авена "Известия". – Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом весной. Футболисты показали характер, отыгрались в первый раз за долгое время. Это очень важно. Я впервые за очень много лет побывал в раздевалке "Спартака" – там очень хорошая атмосфера. В последний раз я был в раздевалке команды еще при Бескове. Мне кажется, что "Спартак" вполне способен выиграть золото в этом сезоне. Атмосфера в раздевалке – чемпионская.
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649845

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al Rains

Леонтьич сказал - хрен...так что не судьба пока)))

02:52

SP2

Команды с таким костоломному стилем игры - в среднем по два чистых удаления за игру - ещё никогда не были чемпионами. Но в этом сезоне, похоже, Спартаку дозволено всё - снимать судей, их начальников, бить локтями в лицо игроков соперника, шипами по ногам. И всё безнаказанно.

02:40

_Я_против_Астротерфа_

Мне кажется, что "Спартак"не способен выиграть золото в этом сезоне.

02:07

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