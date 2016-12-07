Петр Авен: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом весной"

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером "Спартака" отметил, что команда близка к тому, чтобы стать чемпионом. По его словам, волевая победа над "Рубином" (2:1) продемонстрировала характер красно-белых.

– Мне понравилась игра с "Рубином", – цитируют Авена "Известия". – Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом весной. Футболисты показали характер, отыгрались в первый раз за долгое время. Это очень важно. Я впервые за очень много лет побывал в раздевалке "Спартака" – там очень хорошая атмосфера. В последний раз я был в раздевалке команды еще при Бескове. Мне кажется, что "Спартак" вполне способен выиграть золото в этом сезоне. Атмосфера в раздевалке – чемпионская.

