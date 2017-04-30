Олег Романцев: "Васин допустил непростительную ошибку"

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев раскритиковал защитника ЦСКА Виктора Васина за ошибку в эпизоде со вторым голом "Спартака". Также он признал, что красно-белые не были лучше армейцев по игре, хотя и победили в итоге со счетом 2:1.

– Второй гол "Спартака" – комедия ошибок?

– Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел в обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.

– Не показалось, что ЦСКА "поплыл" после второго гола?

– Я бы так не сказал. Конечно, в какие-то моменты чувствовалось, что этот досадный мяч повлиял на настроения армейцев. Но в то же время разогнаться ЦСКА не давал "Спартак". Вывод таков. Армейцы нашими ошибками не воспользовались, а мы свои шансы после их промахов реализовали.

– Столько упущенных моментов с обеих сторон – следствие колоссального напряжения?

– В какой-то мере. Это игра. И в ней ты либо находишь какие-то ходы, которые ставят соперника в тупик, либо меняешь тактику. В целом оба соперника провели встречу в том тактическом ключе, в котором ее и начали.

– "Спартак" по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?

– Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.

– Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть "Спартак"?

– Исполнительского мастерства.

– Герой матча – Ребров?

– Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и "Зенит" окажутся в таком состоянии. (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"