Олег Романцев: "На мой взгляд, Аленичев мог добиться еще большего"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба Олегом Романцевым.

– В сезоне-92 вы сошлись лицом к лицу с учителем Бесковым, который тренировал "Асмарал". Особое волнение испытывали?

– Я его перед каждым без исключения матчем испытываю.

– А еще тот чемпионат стал началом большого пути для Бесчастных.

– В основу "Спартака" взял его из дубля в самый последний момент. Показалось, что он поможет в финале Кубка. Хотя Володя даже на сборы с нами не ездил. Позвонил ему за пару дней до матча, и чутье не подвело: Бесчастных забил в финале два безответных мяча ЦСКА и мы завоевали последний Кубок СССР.

– Как считаете, Бесчастных полностью реализовал себя в футболе?

– Я ни про кого из ребят так сказать не могу. Всегда видел в них еще какой-то потенциал. У кого-то – больший, у кого-то – меньший.

– Даже у Аленичева, который выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА?

– Даже у него. На мой взгляд, Дима мог добиться и еще большего. Но ни в коем случае никого не хочу обидеть, поскольку всех их уважаю и люблю. Смотрю вот сейчас на наши фотографии и вспоминаю слова Стауче. Его как-то журналисты спросили: "Гинтарас, почему лучшими защитниками, полузащитниками и нападающими признаются спартаковцы, а вот вратаря выбирают из других клубов?" И Стауче засмеялся: "А как я могу быть лучшим, если соперников вижу только в бинокль?".

Олег Романцев: "На два часа я вернулся в свой "Спартак"