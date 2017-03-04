13:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Корнаухов: Жду, что ЦСКА обыграет "Зенит"

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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против "Зенита". По его словам, он ждет победы от армейцев.

– Не думаю, что поражение от "Андерлехта" может негативно отразиться на "Зените" перед встречей с ЦСКА, так как это совершенно разные истории, – говорит Корнаухов. – Думаю, сине-бело-голубые собранно подойдут к игре. У них отличный подбор футболистов, но что именно происходит внутри команды, пока непонятно.

И "Зенит", и ЦСКА борются за чемпионство, на поле должно быть много чего интересного. Болеть буду за ЦСКА, жду, что армейцы выиграют. Эта победа им необходима. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kaduly

В уже забыл когда конюшня у зенита выигрывала

14:38

футбол_2018

Умрешь от ожидания!!!

13:49

alexniko77

пригласи ждуна олежка ...

13:31

bond1951

олег ты ПРАВ

13:27

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