Олег Корнаухов: Жду, что ЦСКА обыграет "Зенит"

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против "Зенита". По его словам, он ждет победы от армейцев.

– Не думаю, что поражение от "Андерлехта" может негативно отразиться на "Зените" перед встречей с ЦСКА, так как это совершенно разные истории, – говорит Корнаухов. – Думаю, сине-бело-голубые собранно подойдут к игре. У них отличный подбор футболистов, но что именно происходит внутри команды, пока непонятно.

И "Зенит", и ЦСКА борются за чемпионство, на поле должно быть много чего интересного. Болеть буду за ЦСКА, жду, что армейцы выиграют. Эта победа им необходима. (Любовь КОНЯЕВА)