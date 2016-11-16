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Ньясс отказался от перехода в "Спартак"?

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Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс отклонил вариант с продолжением карьеры в "Спартаке". Согласно изданию Sporx, московский клуб предлагал за сенегальца 4 миллиона евро, но футболист отверг предложение красно-белых, поскольку хочет перейти в "Трабзонспор", с которым и вступил в переговоры.

Напомним, что Ньясс с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.

Умар Ньясс: "Ко мне подошел Куман и сказал: "Ты должен уйти"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Фрэнки четыре пальца

ни о чём господин

17:16

bond1951

молоток

17:00

lordblack

Бред. Отработанный материал.

16:44

Петя

Странно, похоже на какой-то блеф, он и Локо ничего не показал!

16:32

kwazar312

А зачем он нужен Спартаку,это уже отработанный материал для России.Очередная утка корреспондентов...

16:19

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