Ньясс отказался от перехода в "Спартак"?

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс отклонил вариант с продолжением карьеры в "Спартаке". Согласно изданию Sporx, московский клуб предлагал за сенегальца 4 миллиона евро, но футболист отверг предложение красно-белых, поскольку хочет перейти в "Трабзонспор", с которым и вступил в переговоры.
Напомним, что Ньясс с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.
Умар Ньясс: "Ко мне подошел Куман и сказал: "Ты должен уйти"
Фрэнки четыре пальца
ни о чём господин
17:16
bond1951
молоток
17:00
lordblack
Бред. Отработанный материал.
16:44
Петя
Странно, похоже на какой-то блеф, он и Локо ничего не показал!
16:32
kwazar312
А зачем он нужен Спартаку,это уже отработанный материал для России.Очередная утка корреспондентов...
16:19