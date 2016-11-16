Ньясс отказался от перехода в "Спартак"?

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс отклонил вариант с продолжением карьеры в "Спартаке". Согласно изданию Sporx, московский клуб предлагал за сенегальца 4 миллиона евро, но футболист отверг предложение красно-белых, поскольку хочет перейти в "Трабзонспор", с которым и вступил в переговоры.

Напомним, что Ньясс с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.

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