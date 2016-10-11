Умар Ньясс: "Ко мне подошел Куман и сказал: "Ты должен уйти"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс рассказал, что его положение в команде заметно изменилось после прихода на пост главного тренера Роналда Кумана. Напомним, что сенегалец с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.

– Ко мне подошел Куман и сказал: "Ты должен уйти". Я не мог понять это решение, которое он принял после того, как предоставил мне лишь 45 минут игровой практики, – цитирует The Guardian Ньясса. – Я сказал: "Хорошо, спасибо". Это его решение, он тренер, что я могу сделать?! Я позвонил своему агенту, который сказал, что поищет другие варианты для меня. Не спрашивал у Кумана о причинах такого решения. Мне кажется, что если бы я даже спросил об этом, причин все равно бы не понял, потому что тренер не может начать считать игрока бесполезным лишь после 45 минут игры.

Сказал ему, что для меня не составит проблемы уйти, потому что если тренер не хочет видеть игрока, то он и не должен его видеть. Даже тренируясь с молодежной командой я уважаю своего тренера.

Я всегда хотел играть в английской премьер-лиге. У меня были возможности уйти из "Эвертона", но я хочу остаться в Англии. Поэтому я стараюсь не унывать и смотрю вперед. Думаю, месяца через два я понадоблюсь Куману и он вернет меня в первую команду, потому что у меня нет проблем с ним, а у него со мной. Таков футбол, даже у более серьезных футболистов бывали недопонимания со своими наставниками. Сколько раз "Реал" заявлял о желании продать Лассана Диарра, но в итоге кто получал игровое время?

"Эвертон" заплатил за меня большую сумму, я чувствую ответственность перед командой. Поэтому в любой момент готов помогать как первой команде, так и молодежной. Меня в лучшей форме в "Эвертоне" еще не видели.