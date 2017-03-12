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Никита Симонян: "Слова Дзюбы? Судейство всегда было проблемой и не только у нас в стране"

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Вице-президент РФС Никита Симонян после игры 19-го тура чемпионата России "Спартак""Анжи" (1:0) отметил, что рассуждать о победе красно-белых в премьер-лиге пока рано. Кроме того, ветеран "Спартак" прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который после игры против "Амкара" (0:1) раскритиковал судей.

– Хорошо, что забил Самедов, красивый гол, – цитирует ТАСС Симоняна. – Но давайте пока не будем говорить о чемпионстве. Слова Дзюбы? Судейство всегда было проблемой и не только у нас в стране.

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