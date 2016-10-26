12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Натхо и Дзагоев пропускают тренировку ЦСКА

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"Спартак" vs. ЦСКА.Дерби уже началось! Тренировки "Спартака" и ЦСКА в онлайн "СЭ"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не тренируется с командой в рамках подготовки к игре 12-го тура чемпионата России против "Спартака", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Как сообщила пресс-служба армейцев, в матче 11-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:1) 28-летний футболист получил сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва. Сроки возвращения Натхо, который был заменен из-за повреждения на 69-й минуте встречи, в общую группу не сообщаются.

Также на тренировке не присутствуют хавбек Алан Дзагоев, продолжающий процесс восстановления от травмы, и полузащитник Роман Еременко, отстраненный ФИФА и УЕФА на 30 дней от любой футбольной деятельности.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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