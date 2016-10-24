15:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Состояние Натхо улучшилось,
но сроки восстановления пока неизвестны

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Суббота. Екатеринбург. "Урал" - "Спартак" - 0:1. 48-я минута. Эмоции Ивелина ПОПОВА, Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО и Дмитрия КОМБАРОВА (слева направо) после победного мяча парагвайца.Восстающий "Спартак". Обескровленный ЦСКА

Состояние полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, получившего сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), улучшилось, информирует пресс-служба армейцев.

На данный момент хавбек работает с физиотерапевтом. О сроках возвращения игрока в общую группу не сообщается.

В текущем сезоне 28-летний израильтянин провел в составе красно-синих 12 матчей во всех турнирах, не отличившись полезными действиями.

 

 

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http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bibras-natcho-rabotaet-s-fizioterapevtom/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vaysman

,,не отличившись полезными действиями.,, это как это!!!???

15:47

Блудный Свин

Вот так, в добровольно-принудительном порядке Слуцкий вынужден будет ставить в состав молодёжь... хотя... не факт, что на место Натхо выйдет не второй Березуцкий, а Гордюшенко... В общём, Лёня будет насильничать старичков до тех пор пока они копыта не откинут...

15:35

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