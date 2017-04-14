Мирча Луческу: "Возможная отставка после матча со "Спартаком"? Не будем отвлекаться, я спокоен"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что он не беспокоится по поводу своего будущего в клубе. По словам наставника, он сконцентрирован на встрече с красно-белыми.

– Вас не отвлекают слухи о возможной отставке в случае поражения от "Спартака"?

– Я приглашен сюда для того, чтобы тренировать "Зенит". Текущий результат не хуже того, что был в прошлый раз по окончании сезона. Не будем отвлекаться, я спокоен и делаю все возможное, чтобы играть лучше и помочь футболистам. Пусть не всегда это получается. Для меня это сейчас не важно – важна игра со "Спартаком", а потом будем говорить об остальном. (Гоша ЧЕРНОВ)