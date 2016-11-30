Мирча Луческу: "В таких условиях я и сам играл и тренировался"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, не все игроки восстановились после травм, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Тренер добавил, что для него не стала сюрпризом питерская погода.

– Почему у "Зенита" нет ротации в линии атаки?

– Сейчас нам важна каждой игра. Нельзя экспериментировать. Что касается Могилевца – на сборах мы были довольны им но, он получил травму. Не думаю, что на таком тяжелом поле ему было бы хорошо играть. Из сборной Павел снова привез травму последние 3-4 дня лечился. На сборах будет много товарищеских матчей. Мы попробуем сочетания, о которых вы говорите. Джорджевич тоже начал сезон уверенно, но после травм не вышел на тот уровень, что был в начале.

– Были ли у вас матчи в столь веселых погодных условиях?

– В таких условиях я и сам играл и тренировался. Для меня это не стало сюрпризом.

"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"