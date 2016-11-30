"Зенит" на своем поле обыграл "Уфу" в матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Питерцы имели несколько моментов для взятия ворот, но воплотить их в гол смогли лишь в концовке игры – отличились Жулиануи Александр Кокорин.
Таким образом, "Зенит" в последних двух матчах набрал три очка и отстает от лидирующего "Спартака" на три балла, но у красно-белых есть матч в запасе.
"Уфа" Виктора Гончаренко осталась с 22 набранными баллами на девятом месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Уфа" – 2:0 (0:0)
Голы: Жулиану, 84 (1:0). Кокорин, 90+3 (2:0).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 81), Витсель, Кокорин, Дзюба, Мак (А.Кержаков, 76).
"Уфа": Лунев, Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек (Фатаи, 85), Безденежных, Засеев, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диегу, 66).
Предупреждения: Нету, 44. Безденежных, 49.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Болотенков, Мосякин (все Москва).
30 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Док_
foreverCSKAforever Док, может быть они лучше разбираются в адекватных никах и не очень, потому и трут твои комменты без сожаления? 22:54 ====================================================================================================== Может быть. Ты вот считаешь себя адекватным ником, а я тебя долбанутым малолеткой, свихнувшимся на судьях. И я конечно не прав.
23:26
Pleafant
Болельщиков не уважают,в т.ч. и тех,кто у теликов.Мяч-красный,разметка -красная,а УФА,почему то выходит вся в белом.Даже на прекрасном экране они часто шифровались.
22:56
foreverCSKAforever
Док, может быть они лучше разбираются в адекватных никах и не очень, потому и трут твои комменты без сожаления?
22:54
Platinum1991
"ЗЕНИТ" ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В МАТЧЕ С "УФОЙ" благодаря судье Вилкову! ВИЛКОВ ОШИБОЧНО НЕ УДАЛИЛ НЕТУ. Мы уже это ГДЕ-ТО видели! Правильно! В недавнем матче Зенита с Краснодаром! И судья Вилков туда же!!! Вслед за Николаевым грубо ошибается в ПОЛЬЗУ Зенита!!! Это о чём говорит? Это говорит только о том, что у Зенита всё схвачено согласно цены вопроса!!! Судьи чувствуют свою безнаказанность, потому что их покрывают свои руководители и инспектора матча. Эту ПОРОЧНУЮ судейскую КРИМИНАЛЬНУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ практику можно уничтожить на корню только видео повторами! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам административный ресурс Виталия Мутко, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
22:47
Thomas_Boy
"Зенит" - чемпион!
22:27
эдпитер
лучший игрок матча- снег
22:19
passerby
Уберите эту Дзюбу, видел сегодня игру его прародителей - Павлюченко с Бухаровым вот они дзюбы - еле передвигаются, выпрыгивают на 20см , играть головой не умеют, но все хотят "комбинировать ( прибежит к центру дотронется до мяча и потрусил назад к штрафной), нужен резкий, быстрый нападающий. Странно, Луческу обычно не использовал "столбов" в своих командах( может боится Артема)...
22:14
Ю.Ю.
Duckhunter68 _______________ Привет, счастливый обладатель первопрестольной прописки!))) Спасибки. Ждём - не дождёмся, следующего сезона, но уже без гулливеров)))
22:14
Ю.Ю.
Док _____________ Москали. Что тут поделаешь)))
22:12
Duckhunter68
Лучшие люди Санкт-Петербурга и Ленобласти собрались! Ю.Ю. и Доку пламенный привет из Первопрестольной! С побеДой, джентльмены!
22:11
Тони Старк
Завтра ЦСКА и Зенит за Самару,да и что греха таить вся страна)!Интригу в студию!
22:10
Птицuk
Игру проиграл зазнавшийся и уже смазавший пятки в ЦСКа Гончаренко, который заставил команду атаковать всю игру. Да, он хотел и мог выиграть - команда имела большое преимущество, с десяток голевых моментов, но забить поймавшему удачу Лодыгину не получилось, а в одной из контратак Жулик забил. Играла бы Уфа от обороны - точно бы не проиграли, а в контратаке возможно бы и забили...
22:04
Ю.Ю.
Док _______________ Да заценил приветы. Просто темы уже были заглохшие, когда прочитать сподобился))
22:03
foreverCSKAforever
Delacrua, эти лузеры умудрятся оба остаться в проигрыше даже по результатам очного противостояния. Если не вмешается НАТО или Вилков, конечно.
22:01
Ю.Ю.
Алый Дракон _______________ Ну, вопрос-то был риторический))) Вот Митяй перед каждым матчем Зени, царапает, что вся Россия сегодня за .... подставь название любого клуба. Получается, исходя из твоего поста, ты всегда должОн подтапливать за невских. Нет?))
22:00
Николай ВасильевичЪ
Вернулась сегодня пруха Зениту за Краснодар!У Уфы было достаточно моментов для победы,но))).А Краснодар продует в этом туре)))
22:00
werder63
Тухлая игра, всю игру возила Уфа Зенит лицом о мерзлое поле но не умеет играть первым номером - ничего не забила! А не умея играть первым номером получила контратаку, и проиграла. Но Зениту надо что -то делать, ИГРЫ нет. Чемпион страны сегодня в Питере ТОЧНО НЕ ИГРАЛ!
21:57
Митяй Антибомж
Kirillyurrich Митяй Антибомж митька, успоГойЗя) НИКОГДА! ************** Юрич, ну был же фол... И Вилкин видел его. Была бы это первая жёлтая, он бы стопудово её дал не задумываясь. А так...
21:56
Kirillyurrich
serzheo в пляжном футболе РФ и ЧМ выигрывала, так что не так это и плохо
21:56
Ю.Ю.
Док ________________ Вот честно, не стал бы употреблять выражение "возили". То, что Уфа сыграла классно, отрицать бессмысленно. И Гончаренко игру выстроил правильно, но мастерства уфимцам не хватило. Хотя вообще странно говоритьмоб отсутствии мастерства, применительно к футболёрам Премьерлиги)))
21:55
Алый Дракон
Ю.Ю. Алый Дракон _________________ А раньше за кого топил? 21:49...А что в прошедшем времени-то?)... И то - как будто никто не знает, что я из Казани, и болела "Рубина"?)... 6,5 лет на форуме я, и такие странные вопросы задаете, уважаемый )...
21:52
kaduly
На самом деле футбол на снегу бред,почему бы эту игровую среду не перенести на теплые месяцы и можно такую среду не одну,а в это время можно уже закончить первую часть чемпионата
21:50
Ю.Ю.
Алый Дракон _________________ А раньше за кого топил?
21:49
serzheo
С такой погодой это, конечно, не игра. Ни черта не видно, мяч еле катится, игроки еле бегают. Пляжный футбол в плохом исполнении напоминает.
21:46
Kirillyurrich
Митяй Антибомж митька, успоГойЗя) НИКОГДА!
21:44
LemieuxMario
смотреть противно этот снежный футбик. муткоооооо!!!!))))
21:43
Ю.Ю.
)))))))))))) Кто больше всех слюни пускает после победы Зенита? Правильно! Эти самые.
21:42
delacrua
хаха. ну вы и проститутки. завтра россия с самарой, потом с казанью, а если барак абама играть против спартака будет то россия за абаму??? слабаки!!!
21:41
Странник-777
Отползли болотные... мяч аж в пятку Лодыжкину попадал... У Уфы вся пруха на Локомотив и Спартак была потрачена...
21:41
spetrov
Вот и Зенит победил. У красно-белых траур. Порадуемся за них.
21:39