"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 2:0. Артем ДЗЮБА (слева) не смог отличиться в этой встрече. Фото ФК "Зенит".

"Зенит" на своем поле обыграл "Уфу" в матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Питерцы имели несколько моментов для взятия ворот, но воплотить их в гол смогли лишь в концовке игры – отличились Жулиануи Александр Кокорин.

Таким образом, "Зенит" в последних двух матчах набрал три очка и отстает от лидирующего "Спартака" на три балла, но у красно-белых есть матч в запасе.

"Уфа" Виктора Гончаренко осталась с 22 набранными баллами на девятом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Уфа" – 2:0 (0:0)

Голы: Жулиану, 84 (1:0). Кокорин, 90+3 (2:0).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 81), Витсель, Кокорин, Дзюба, Мак (А.Кержаков, 76).

"Уфа": Лунев, Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек (Фатаи, 85), Безденежных, Засеев, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диегу, 66).

Предупреждения: Нету, 44. Безденежных, 49.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Болотенков, Мосякин (все Москва).

30 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"