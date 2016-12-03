Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) высказал мнение о том, что в эпизоде с падением нападающего Александра Кокорина в штрафной площади соперника главный судья должен был назначать пенальти. По словам специалиста, команда из Санкт-Петербурга заслуживала победы больше хозяев.
– На Кокорине был стопроцентный пенальти, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас были и другие моменты, Роберт Мак должен был забивать. Я доволен тем, что мы контролировали ход встречи с первой минуты. Игроки выполнили большой объем работы, закрыли все зоны и не позволили "Ростову" практически ничего создать. Думаю, что мы сегодня заслуживали победы. При таком холоде очень непросто играть, приходилось сложно. Если оценивать первый круг чемпионата России, беря во внимание отсутствие большой группы игроков, я доволен результатом, который показала команда.
Вопреки
Ну тогда на Калачеве 200 % пеналь в ворота питерских !!!
22:10
Evpatii Kolovrat
Кришито Калачева сбил на углу штрафной, это пенальти.Юсупов наиграл на вторую желтую,а это удаление.Опять судья вытянул газПРЕМовцев на ничейку.
22:02
Evpatii Kolovrat
Как же достал этот склочный и гнилой румынский старикашка. Его нытье уже просто раздражает.Кто мешал деревянному Бзюбе попасть с метра в пустые ворота или за него судья должен забивать?
21:56
= Даль =
Ха ха, Мирча Тренереску )))
21:56
ak-125
Опять Будулай залаял.
21:56
Веравалер
Плачь, плачь, старый вонючий старикашка! Помни судьбу Паниковского и плачь!
21:45
Русский
Эх, какого каменщика (штукатурщика, плотника, плиточника) потерял мир в лице Луческу...
21:41
Андрей133
Кто лучше ноет, тот и болельщик СпаМа
21:37
В.Коваль
в Зените тренеры выбираются по одному принципу: кто лучше ноет тот и тренер!
21:32
SSergey
Ха,ха... у Ростова было не меньше моментов, что бы забить гол. А пенальти Луческо и игрочишко заметили только на Кокорине, при этом про два пенальти,( игра рукой в своей штрафной и фол на Калачеве) которые имел полное право поставить Мешков в ворота Зенита, они скромно умолчали.
21:27
Я за ЗОЖ
Platinum1991 Фол ( если он был) на Калачеве был до штрафной. Посмотри повтор еще раз
21:27
Platinum1991
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: "ЗЕНИТ В МАТЧЕ С "РОСТОВОМ" ЗАСЛУЖИВАЛ ПОБЕДЫ"??? А поражения НЕ ХОТИТЕ тренер Луческу! Ростов был БЛИЖЕ к победе, чем Зенит! Судья Мешков начудил и уж в который раз СПАС Зенит от ПОРАЖЕНИЯ!!! 68 мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
21:23
shu111
мечтатель
21:16