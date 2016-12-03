Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) высказал мнение о том, что в эпизоде с падением нападающего Александра Кокорина в штрафной площади соперника главный судья должен был назначать пенальти. По словам специалиста, команда из Санкт-Петербурга заслуживала победы больше хозяев.

– На Кокорине был стопроцентный пенальти, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас были и другие моменты, Роберт Мак должен был забивать. Я доволен тем, что мы контролировали ход встречи с первой минуты. Игроки выполнили большой объем работы, закрыли все зоны и не позволили "Ростову" практически ничего создать. Думаю, что мы сегодня заслуживали победы. При таком холоде очень непросто играть, приходилось сложно. Если оценивать первый круг чемпионата России, беря во внимание отсутствие большой группы игроков, я доволен результатом, который показала команда.