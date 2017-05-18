Михаил Шац: "Это провальный сезон для "Зенита". Двух мнений быть не может"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац в интервью "СЭ" отметил, что последние туры чемпионата России не вызывают у питерских болельщиков никакого интереса. По его словам, этот сезон точно можно назвать провальным для команды.

– После матчем с "Краснодаром" испытываете смешанные чувства? С одной стороны, победа, с другой – ЦСКА взял три очка в Казани и опережает питерцев перед последним туром…

– Никаких смешанных чувств нет. Все что мы могли сегодня, то сделали. Выиграли. Сейчас болельщиков "Зенита" скорее занимают другие мысли.

– Какие?

– Думаем о следующем сезоне. Этот чемпионат уже проанализирован, отыгран и в общем-то не вызывает теперь никакого интереса.

– Поясните, вы считаете этот сезон провальным для "Зенита" или нет?

– Да, это провальный сезон. Здесь для меня двух мнений быть не может. Все проиграно… Думаю, руководство клуба все это понимает и сделает какие-то выводы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Шаца