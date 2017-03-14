Михаил Бирюков: "Турбин сломал игру и сломался сам"

По мнению тренера вратарей "Зенита" Михаила Бирюков, самым страшным в работе арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) стало то, что рефери не только сломал игру в Перми, но и сломался сам.

– Сейчас очень много разговоров по поводу этого матча и спорных моментов. Мне кажется, что когда "Зенит" забил гол, а арбитр его не засчитал, рефери в принципе занял неправильную позицию на поле. Иначе не объяснишь тот факт, что он не смог увидеть пересек мяч ленточку или нет, – считает Бирюков. – Но дело не только в этом.

Когда судья принимает такие решения – это ломает игру команды, которая явно владеет преимуществом. А еще страшнее, что после этого эпизода сломался и сам арбитр. Он потерял нить игры. Понял, что что-то сделал не так и задергался. Странно начал трактовать некоторые эпизоды, в том числе в нашу пользу.

Неназначенный пенальти в ворота "Амкара" во втором тайме – еще одно следствие нервозности арбитра. А вообще его работа в Перми лишний раз говорит о том, что человек давно не судил на таком уровне. Когда игрок получает травму и пропускает много матчей – он выпадает из ритма. То же самое было с Турбиным. Это бросалось в глаза. Очень неприятно и страшно видеть такие вещи. В такой ситуации, как тренер хочу сказать слова благодарности нашим ребятам. Знаю, что они будучи людьми амбициозными и неравнодушными очень переживают последние неудачи.

Да у игроков "Зенита" не все получалось. И, в частности, взламывать оборону "Амкара". Слишком много держали мяч на своей половине поля. Где-то не хватило фарта – вспомните штангу. Но ребята сделали все, что от них зависит. Конечно, сейчас "Зенит" попал в сложную ситуацию. Однако верю в профессионализм наших футболистов и что они способны ее переломить. (Сергей ЦИММЕРМАН)