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Маурисиу не знает, продолжит ли выступать за "Спартак"

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Защитник "Лацио" Маурисиу, выступающий на правах аренды за "Спартак", пока не определился с командой, в которой он продолжит карьеру по окончании аренды с красно-белыми. Ранее сообщалось, что для выкупа контракта бразильца столичному клубу необходимо заплатить римлянам 3 миллиона евро.

– Пока что ни у него, ни у его агента нет определенности относительно клуба, в котором Маурисиу продолжит свою карьеру, – цитирует ТАСС членов агентства, представляющих интересы футболиста. – На данный момент он игрок "Спартака" и останется им до конца текущего сезона. По окончании сезона он рассмотрит все предложения, которые к нему поступят к этому времени. Выбор его следующей команды зависит не только от него самого, это предмет переговоров между клубами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4082410

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И мы не знаем. Чего вы от нас хотите?!

20:51

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