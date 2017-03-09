Маурисиу не знает, продолжит ли выступать за "Спартак"

Защитник "Лацио" Маурисиу, выступающий на правах аренды за "Спартак", пока не определился с командой, в которой он продолжит карьеру по окончании аренды с красно-белыми. Ранее сообщалось, что для выкупа контракта бразильца столичному клубу необходимо заплатить римлянам 3 миллиона евро.

– Пока что ни у него, ни у его агента нет определенности относительно клуба, в котором Маурисиу продолжит свою карьеру, – цитирует ТАСС членов агентства, представляющих интересы футболиста. – На данный момент он игрок "Спартака" и останется им до конца текущего сезона. По окончании сезона он рассмотрит все предложения, которые к нему поступят к этому времени. Выбор его следующей команды зависит не только от него самого, это предмет переговоров между клубами.