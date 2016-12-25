16:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартаку" нужно заплатить 3 миллиона евро за Маурисиу

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"Спартак" планирует выкупить защитника "Лацио" Маурисиу, который выступает за красно-белых на правах аренды, сообщает cittaceleste.it. На этом настаивает главный тренер команды Массимо Каррера. Столичному клубу необходимо заплатить римлянам 3 миллиона евро.

28-летний бразилец в этом сезоне провел девять матчей в составе "Спартака", в которых забил один мяч.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3905219

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пиитерец

А хрюшек, оказывается, и доить можно! Молодец Каррера, ловкий малый. А когда кореш его их Соссуолы-Осасуны подтянется, они в четыре руки свинок доить начнут!

19:56

MAYERICK

Ходули прилагаются?............

17:47

playto

король воздуха просто

17:05

Levbereg

Нужно СМ сбивать цену на него. Три он не стоит сейчас.

16:32

onlywhitespartak

3 ляма много для него , ничего особенного , к тому же медленный

16:24

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Материалы других СМИ