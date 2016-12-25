"Спартаку" нужно заплатить 3 миллиона евро за Маурисиу

"Спартак" планирует выкупить защитника "Лацио" Маурисиу, который выступает за красно-белых на правах аренды, сообщает cittaceleste.it. На этом настаивает главный тренер команды Массимо Каррера. Столичному клубу необходимо заплатить римлянам 3 миллиона евро.

28-летний бразилец в этом сезоне провел девять матчей в составе "Спартака", в которых забил один мяч.