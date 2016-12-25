"Спартаку" нужно заплатить 3 миллиона евро за Маурисиу

"Спартак" планирует выкупить защитника "Лацио" Маурисиу, который выступает за красно-белых на правах аренды, сообщает cittaceleste.it. На этом настаивает главный тренер команды Массимо Каррера. Столичному клубу необходимо заплатить римлянам 3 миллиона евро.
28-летний бразилец в этом сезоне провел девять матчей в составе "Спартака", в которых забил один мяч.
Пиитерец
А хрюшек, оказывается, и доить можно! Молодец Каррера, ловкий малый. А когда кореш его их Соссуолы-Осасуны подтянется, они в четыре руки свинок доить начнут!
19:56
MAYERICK
Ходули прилагаются?............
17:47
playto
король воздуха просто
17:05
Levbereg
Нужно СМ сбивать цену на него. Три он не стоит сейчас.
16:32
onlywhitespartak
3 ляма много для него , ничего особенного , к тому же медленный
16:24