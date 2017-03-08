Матч "Локо" - "Спартак" доверят судье ЧМ-2018

На игру 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак", как стало известно "СЭ", собираются назначить столичного арбитра Сергея Карасева, который, если не случится ничего экстраординарного, войдет в число судей чемпионата мира-2018. В сезоне-2016/17 он еще ни разу не обслуживал игры красно-белых в премьер-лиге, а вот железнодорожники при нем в 11-м туре победили ЦСКА (1:0). Ранее Карасев дважды работал как арбитр на встречах "Локомотива" и "Спартака" – в 2012-м спартаковцы выиграли 2:0, а год спустя была зафиксирована ничья 0:0.

Арбитр Карасев назначил необычный пенальти

Стоит отметить, что в 18-м туре московский судья допустил две ошибки в игре "Терек" – "Уфа". На 20-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев поля после фола на Сысуеве, вместо этого показав пострадавшему желтую карточку. А на 54-й минуте, наоборот, наказал уфимцев 11-метровым. 19-й тур Карасев пропускает. (Александр БОБРОВ)