Матч "Локо" - "Спартак" доверят судье ЧМ-2018

На игру 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак", как стало известно "СЭ", собираются назначить столичного арбитра Сергея Карасева, который, если не случится ничего экстраординарного, войдет в число судей чемпионата мира-2018. В сезоне-2016/17 он еще ни разу не обслуживал игры красно-белых в премьер-лиге, а вот железнодорожники при нем в 11-м туре победили ЦСКА (1:0). Ранее Карасев дважды работал как арбитр на встречах "Локомотива" и "Спартака" – в 2012-м спартаковцы выиграли 2:0, а год спустя была зафиксирована ничья 0:0.
Арбитр Карасев назначил необычный пенальти
Стоит отметить, что в 18-м туре московский судья допустил две ошибки в игре "Терек" – "Уфа". На 20-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев поля после фола на Сысуеве, вместо этого показав пострадавшему желтую карточку. А на 54-й минуте, наоборот, наказал уфимцев 11-метровым. 19-й тур Карасев пропускает. (Александр БОБРОВ)
КБ Спартак
Да, уж, Карасёв это, конечно, полная попа!!! И как это его и на ЧМ 2018???
21:40
Versus67
Ангел.
21:25
Проба положительна
Ну всё...будет первый пеналь для спама..
21:03
баламошка
Карасик отличный судья, правда недавно накосяпорил.
21:01
А380726
Бритый, конечно, конченный дебил, но вот Бобров - нет слов какой конченный в СЭксе отморозок :(
20:49
shpasic
а у нас разве есть не ангажированные судьи?
20:49
visp1961
Ну ё-маё, сколько же можно над Спартаком издеваться?Снова ангажированный НАСКВОЗЬ судья игру Спартака судит, эти козни голубого вагона уже достали...
20:44
RW.irk
18 туров не падали, а тут вдруг западают. Вот жеж бугага)
20:39
bep77
Всё, Шпалыч, можешь объявлять бойкрт и не выпускать команду на поле... Ноль очков в кармане! В кармане у Карася, там, где он красные бумажки держит. Луиски будут падать в штрафной у Маренато, ка олвянные солдатики до тех пор, пока хорвата не выгонят((( Карась продажная...
20:35