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Матч "Локо" - "Спартак" доверят судье ЧМ-2018

Сергей КАРАСЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"
Сергей КАРАСЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"
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На игру 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак", как стало известно "СЭ", собираются назначить столичного арбитра Сергея Карасева, который, если не случится ничего экстраординарного, войдет в число судей чемпионата мира-2018. В сезоне-2016/17 он еще ни разу не обслуживал игры красно-белых в премьер-лиге, а вот железнодорожники при нем в 11-м туре победили ЦСКА (1:0). Ранее Карасев дважды работал как арбитр на встречах "Локомотива" и "Спартака" – в 2012-м спартаковцы выиграли 2:0, а год спустя была зафиксирована ничья 0:0.

Арбитр Карасев назначил необычный пенальти

Стоит отметить, что в 18-м туре московский судья допустил две ошибки в игре "Терек""Уфа". На 20-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев поля после фола на Сысуеве, вместо этого показав пострадавшему желтую карточку. А на 54-й минуте, наоборот, наказал уфимцев 11-метровым. 19-й тур Карасев пропускает. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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КБ Спартак

Да, уж, Карасёв это, конечно, полная попа!!! И как это его и на ЧМ 2018???

21:40

Versus67

Ангел.

21:25

Проба положительна

Ну всё...будет первый пеналь для спама..

21:03

баламошка

Карасик отличный судья, правда недавно накосяпорил.

21:01

А380726

Бритый, конечно, конченный дебил, но вот Бобров - нет слов какой конченный в СЭксе отморозок :(

20:49

shpasic

а у нас разве есть не ангажированные судьи?

20:49

visp1961

Ну ё-маё, сколько же можно над Спартаком издеваться?Снова ангажированный НАСКВОЗЬ судья игру Спартака судит, эти козни голубого вагона уже достали...

20:44

RW.irk

18 туров не падали, а тут вдруг западают. Вот жеж бугага)

20:39

bep77

Всё, Шпалыч, можешь объявлять бойкрт и не выпускать команду на поле... Ноль очков в кармане! В кармане у Карася, там, где он красные бумажки держит. Луиски будут падать в штрафной у Маренато, ка олвянные солдатики до тех пор, пока хорвата не выгонят((( Карась продажная...

20:35

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