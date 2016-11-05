10:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" уже адаптировался к погоде в Томске

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что красно-белые готовы к плохим погодным условиям в Томске. Специалист отметил, что его команда настроена на победу.

– Команда уже адаптировалась к погодным условиям, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Вчера тренировались на поле в Томске. Отсутствие Джано и Промеса? На их месте сыграют другие ребята. Есть кого поставить в состав. Настрой после дерби? Уверен, ребята знают, как важна сегодняшняя игра.

Трансляция матча "Томь" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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