Массимо Каррера: "Спартак" будет играть на победу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что армейцы при Викторе Гончаренко показывают другой стиль игры. Специалист подчеркнул, что его подопечные отдадут все силы за три очка.

– ЦСКА отличается от самого себя образца первого круга, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Безусловно, это будет тяжелый матч. Игра против "Ростова"? Надеюсь, мы сыграем иначе, ведь в противном случае это возможное поражение (смеется). У этих команд одинаковый стиль игры. Это концовка чемпионата, мы отдадим все силы на поле.

Нас устроит ничья? Мы не умеем играть от обороны, играть на ничью. Будем бороться за три очка.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.