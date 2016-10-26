14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Конте никогда не допускает неуважения к коллегам или игрокам"

0
0
0

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что наставник "Челси" Антонио Конте никогда не допускает неуважения к игрокам и тренерам, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Вы были близки с Конте. Недавно у его была стычка с Моуринью. Что вы думаете об этом?

– Это часть темперамента Антонио. Он очень страстный человек, никогда не было неуважения к игрокам и коллегам с его стороны.

– По ходу матча с "Уралом" тактика "Спартака" изменилась. Почему изменили ее?

– Она меняется в зависимости от соперника. Порой начинаешь играть по одной схеме, а затем ее надо менять, потому что игра не дается. Мы начинали 4-2-3-1, Мельгарехо было сложно, поэтому изменили тактику. Поставил его нападающим, а Попов опустился к Джано на место под нападающими.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ