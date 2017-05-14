Массимо Каррера: "Часто общаюсь с тренерами "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил важность работы с молодыми игроками. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Я общаюсь с тренерами, с тренерами "Спартака-2" достаточно часто, – сказал Каррера. – С молодежным составом появляются дополнительные возможности, это важно для всего клуба. Нужно подготавливать молодежь, ведь она в дальнейшем может стать чемпионами.

Слова фанатов? Это то, что заставляет тренера чувствовать себя гордым, я всегда старался создавать теплые отношения с болельщиками.