Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что советовался с Антонио Конте перед принятием предложения красно-белых, сообщает TuttoMercatoWeb. Специалист заявил, что вряд ли бы попал в тренерский штаб Конте, который после чемпионата Европы-2016 начал свою работу в "Челси".
– Как вам живется в роли главного тренера?
– Очевидно, что быть ассистентом и главным тренером – разные вещи, и сейчас я испытываю немного больше стресса. Несмотря на последние поражения, от нас ожидают много. Вылет клуба из Лиги Европы привел к моему назначению на пост главного тренера. Наша цель – выиграть чемпионат России спустя многие годы.
– Вы работали в "Ювентусе" и сборной Италии вместе с Антонио Конте. Что привело вас в Россию?
– Клуб связался со мной по ходу Euro-2016, поскольку был в поисках человека, который мог бы стать тренером защитников и разговаривал на итальянском языке. В тот момент у меня не было гарантии того, что я поеду работать с Конте в "Челси". Определенные причины заставили меня задуматься об уходе из сборной. Я должен был дать ответ в ограниченные сроки, и после размышления о том, что это интересный вызов, я согласился.
– Вы советовались с Конте при принятии этого решения?
– Я поговорил с ним, объяснил ситуацию. Мне было жаль покидать его тренерский штаб, но я понимал, что вряд ли поеду вместе с ним в "Челси".
футбол2018
Он уже начинает бредить!
19:36
футбол2018
Ну кубок ты уже выиграл!
19:34
Platinum1991
МАССИМО КАРРЕРА: "ЦЕЛЬ "СПАРТАКА" - ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ". А КУБОК! А как же Кубок! Уже и ТЮ-ТЮ! Кубок БЛАГОПОЛУЧНО провалили и теперь остался один чемпионат! Надежды есть, но с каждым туром они тают, как прошлогодний снег в апреле! Цыплят по осени считают, а очки по весне! Вот и подсчитаем где окажется Спартак и на каком месте! Притязания на чемпионство надо подтверждать игрой, но с каждым туром идут НЕПОНЯТНЫЕ провалы! В матче с Зенитом - понятно, там судья Сергей Иванов НАЧУДИЛ и украл победу у Спартака! Впереди важные игры и они определят ПРИТЯЗАНИЯ и ШАНСЫ Спартака на чемпионство! А пока есть время надо готовиться и подкрепить СЛОВА - футбольным ДЕЛОМ! Однозначно! Будем надеяться, что судьи не будут чудить и Спартак честно будет набирать очки! Пусть победит сильнейший, а мы поздравим победителей и утешим проигравших - ВСЕХ поблагодарим за игру!
19:32
CSKA_LV
Mass, что вы курили?
19:10
эстонский армеец
Флаг в руки, барабан на пузо - ветер перестройки в спину!!!)))
19:07
Logva
этим заявлением он решил набрать баллов перед болельщиками Спама,но не учел что за слова придется отвечать после сезона в котором ему ничего не светит!!!
18:57
Свинству Бой!
На счет титулов- это спроси у Глушняка, он спец. Массимо неудачный опыт тоже опыт. А цель- это всего лишь цель, к ней можно и нужно стремиться, но так ее и не достичь. Ничего скоро уже будешь дома. Тренера Торино попрут и ты возглавишь его. Через год Конте уйдет из Челси и вы опять встретитесь в Юве.
18:49
ЁжикСзоны
Slim Taller, Ростов явно лучше.
18:34
Робат
Не видать"Спартаку" чемпионства в этом сезоне как собственных ушей!
18:34
Slim Taller
За бронзу.
18:31
Slim Taller
Ха бронзу придётся очень сильно постараться,ведь Краснодар и Ростов как минимум не хуже.
18:30
Джон....Сильвер
Зенит показал Спартаку - что ему не быть чемпионом. Забудь, Массимо, твой клуб не тянет на чемпионство. Зацепишь бронзу - можно считать успех!
18:09