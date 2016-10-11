Массимо Каррера: "Цель "Спартака" - выиграть чемпионат России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что советовался с Антонио Конте перед принятием предложения красно-белых, сообщает TuttoMercatoWeb. Специалист заявил, что вряд ли бы попал в тренерский штаб Конте, который после чемпионата Европы-2016 начал свою работу в "Челси".

– Как вам живется в роли главного тренера?

– Очевидно, что быть ассистентом и главным тренером – разные вещи, и сейчас я испытываю немного больше стресса. Несмотря на последние поражения, от нас ожидают много. Вылет клуба из Лиги Европы привел к моему назначению на пост главного тренера. Наша цель – выиграть чемпионат России спустя многие годы.

– Вы работали в "Ювентусе" и сборной Италии вместе с Антонио Конте. Что привело вас в Россию?

– Клуб связался со мной по ходу Euro-2016, поскольку был в поисках человека, который мог бы стать тренером защитников и разговаривал на итальянском языке. В тот момент у меня не было гарантии того, что я поеду работать с Конте в "Челси". Определенные причины заставили меня задуматься об уходе из сборной. Я должен был дать ответ в ограниченные сроки, и после размышления о том, что это интересный вызов, я согласился.

– Вы советовались с Конте при принятии этого решения?

– Я поговорил с ним, объяснил ситуацию. Мне было жаль покидать его тренерский штаб, но я понимал, что вряд ли поеду вместе с ним в "Челси".