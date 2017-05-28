Манчини подписался на "Зенит" в Инстаграме

Роберто Манчини подписал на страницу "Зенита" в Инстаграме. Сегодня было объявлено об отставке главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу.

Напомним, что итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита".

Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе //

Игорь Чугайнов: "Луческу выглядит профессором, уставшим от футбола" //

Игорь Смольников: "У игроков не было конфликтов с Луческу" //

Агент Луческу: "Мирча намерен доработать свой контракт с "Зенитом" //

Луческу покинет "Зенит". Манчини главный кандидат на пост тренера