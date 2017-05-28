21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Манчини подписался на "Зенит" в Инстаграме

Инстаграм Роберто МАНЧИНИ.
Инстаграм Роберто МАНЧИНИ.
0
0
0
0
1

Роберто Манчини подписал на страницу "Зенита" в Инстаграме. Сегодня было объявлено об отставке главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу.

Напомним, что итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита".

Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе //
Игорь Чугайнов: "Луческу выглядит профессором, уставшим от футбола" //
Игорь Смольников: "У игроков не было конфликтов с Луческу" //
Агент Луческу: "Мирча намерен доработать свой контракт с "Зенитом" //
Луческу покинет "Зенит". Манчини главный кандидат на пост тренера

Опрос

Как вы оцениваете работу Мирчи Луческу в "Зените"?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

сп@рт@к

А тренировать будет через твиттер. 140 знаков. Больше они не воспримут.

21:40