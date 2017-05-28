Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе

По информации "СЭ", "Зенит" пока окончательно не определился с фигурой главного тренера. Решение, с большой долей вероятности, будет принято на следующей неделе после обсуждения всех кандидатов на совете директоров клуба.
Сейчас представители сине-бело-голубых, имеющие от соответствующую авторизацию на ведение переговоров, проводят консультации с потенциальными тренерами и их агентами. Фаворитом по-прежнему остается Роберто Манчини. С ним скауты "Зенита" общались около недели назад. Однако не исключено, что на совете директоров выбор будет сделан в пользу другого специалиста.
А вот вероятность того, что свой пост сохранит Мирча Луческу, крайне невелика.
Сергей Фурсенко: "Останется ли Луческу? Это вопрос к совету директоров "Зенита"
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
по мне так кто угодно. но по цыгану было все понятно еще прошлым летом. странно, что Толстый школьник не отправится с ним паровозиком.
19:35
Производственник
Malysh316 ===================================================== юмор у тебя чужой и убогий,видимо школу прогуливаешь и в институт не поступишь
19:23
Malysh316
Дайте Цыганческу поработать !!!
19:18