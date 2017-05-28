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Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе

Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Зенит" пока окончательно не определился с фигурой главного тренера. Решение, с большой долей вероятности, будет принято на следующей неделе после обсуждения всех кандидатов на совете директоров клуба.

Сейчас представители сине-бело-голубых, имеющие от соответствующую авторизацию на ведение переговоров, проводят консультации с потенциальными тренерами и их агентами. Фаворитом по-прежнему остается Роберто Манчини. С ним скауты "Зенита" общались около недели назад. Однако не исключено, что на совете директоров выбор будет сделан в пользу другого специалиста.

А вот вероятность того, что свой пост сохранит Мирча Луческу, крайне невелика.

Сергей Фурсенко: "Останется ли Луческу? Это вопрос к совету директоров "Зенита"

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

по мне так кто угодно. но по цыгану было все понятно еще прошлым летом. странно, что Толстый школьник не отправится с ним паровозиком.

19:35

Производственник

Malysh316 ===================================================== юмор у тебя чужой и убогий,видимо школу прогуливаешь и в институт не поступишь

19:23

Malysh316

Дайте Цыганческу поработать !!!

19:18