Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе

По информации "СЭ", "Зенит" пока окончательно не определился с фигурой главного тренера. Решение, с большой долей вероятности, будет принято на следующей неделе после обсуждения всех кандидатов на совете директоров клуба.

Сейчас представители сине-бело-голубых, имеющие от соответствующую авторизацию на ведение переговоров, проводят консультации с потенциальными тренерами и их агентами. Фаворитом по-прежнему остается Роберто Манчини. С ним скауты "Зенита" общались около недели назад. Однако не исключено, что на совете директоров выбор будет сделан в пользу другого специалиста.

А вот вероятность того, что свой пост сохранит Мирча Луческу, крайне невелика.

Сергей Фурсенко: "Останется ли Луческу? Это вопрос к совету директоров "Зенита"