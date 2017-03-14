16:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов: "У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу"

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Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

- Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, - приводит "Матч ТВ" слова Митрофанова. - Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.

Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?

Опрос

Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
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Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI727182_Maksim_Mitrofanov_Kredit_doverija_Luchesku_bolshoj_Zenit_nastrojen_na_borbu_za_chempionstvo

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КОММЕНТАРИИ (14)
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П_о_в_а_р

потому что произошло довольно большое обновление состава ------------------------------- Шта?)

17:07

foreverCSKAforever

Отлично! Значит в следующем туре Кокорин снова сведет с ума счетоводов ТТД астрономическими числами.

17:05

LemieuxMario

да уж хрен от него теперь избавишься))) вцепился клещ)))

16:57

marksan

Слишком большие отступные! Мистер знает, за какое место держать газовиков! Опыт работы в Украине сказывается!

16:51

GerychZ ✯

lordblack - Часовню 14-века часом не Зенит развалил? )

16:50

werder63

Митрофанов, Вы вверх не смотрите - он НЕДОСЯГАЕМ для вас))) ЦСКА вас уже догнал, Краснодару осталось всего ЧЕТЫРЕ, НЕ ВОСЕМЬ, НЕТ! Да и то, за 4 очка отрыва от Краснодара благодарите Спартак, иначе было бы всего 2! Смотрите реально на вещи! Пока старый румын у руля, Зенит- без медалей!))) Особенно с футбольными импотентами вместо нападающих!

16:46

lordblack

Ничего, что вы: - играете как последнее днище?!!; - Закупаете ширпотреб греющий лавку! - Из нормальных паспортистов сделали нытиков и симулянтов! - Украли школы и больницы у региона! Ваше имя зинит!!!!

16:46

alex-ls

Луческу - Верим!

16:46

Exsorsist

Не бьудут судить Зенит московские судьи, - придумают еще чего-нибудь.

16:38

самарец

вы уже посмешище для всей футбольной страны))))

16:36

higagy

Правильно говорить, кредит на Луческу надо брать большой.

16:34

Bache Gabrielsen

...и очень большая неустойка по контракту :)

16:33

Реалист!

Ну и дураки! Денег много, а выбрать толкового тренера не можете. Цыган вас только позорит!

16:22

merniloskut

Пусть ещё про 15 лямов поклонников вспомнит...))) И про рекордный стадик!)))

16:21

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