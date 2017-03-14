Максим Митрофанов: "У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.
- Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, - приводит "Матч ТВ" слова Митрофанова. - Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.
Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?
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Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI727182_Maksim_Mitrofanov_Kredit_doverija_Luchesku_bolshoj_Zenit_nastrojen_na_borbu_za_chempionstvo
П_о_в_а_р
потому что произошло довольно большое обновление состава ------------------------------- Шта?)
17:07
foreverCSKAforever
Отлично! Значит в следующем туре Кокорин снова сведет с ума счетоводов ТТД астрономическими числами.
17:05
LemieuxMario
да уж хрен от него теперь избавишься))) вцепился клещ)))
16:57
marksan
Слишком большие отступные! Мистер знает, за какое место держать газовиков! Опыт работы в Украине сказывается!
16:51
GerychZ ✯
lordblack - Часовню 14-века часом не Зенит развалил? )
16:50
werder63
Митрофанов, Вы вверх не смотрите - он НЕДОСЯГАЕМ для вас))) ЦСКА вас уже догнал, Краснодару осталось всего ЧЕТЫРЕ, НЕ ВОСЕМЬ, НЕТ! Да и то, за 4 очка отрыва от Краснодара благодарите Спартак, иначе было бы всего 2! Смотрите реально на вещи! Пока старый румын у руля, Зенит- без медалей!))) Особенно с футбольными импотентами вместо нападающих!
16:46
lordblack
Ничего, что вы: - играете как последнее днище?!!; - Закупаете ширпотреб греющий лавку! - Из нормальных паспортистов сделали нытиков и симулянтов! - Украли школы и больницы у региона! Ваше имя зинит!!!!
16:46
alex-ls
Луческу - Верим!
16:46
Exsorsist
Не бьудут судить Зенит московские судьи, - придумают еще чего-нибудь.
16:38
самарец
вы уже посмешище для всей футбольной страны))))
16:36
higagy
Правильно говорить, кредит на Луческу надо брать большой.
16:34
Bache Gabrielsen
...и очень большая неустойка по контракту :)
16:33
Реалист!
Ну и дураки! Денег много, а выбрать толкового тренера не можете. Цыган вас только позорит!
16:22
merniloskut
Пусть ещё про 15 лямов поклонников вспомнит...))) И про рекордный стадик!)))
16:21