Максим Митрофанов: "У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

- Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, - приводит "Матч ТВ" слова Митрофанова. - Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.

Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?