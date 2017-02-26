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Луиз Адриану, Попов и Самедов – в старте "Спартака" на игру с "Сарпсборгом"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против норвежского "Сарпсборга". С первых минут сыграют Луиз Адриану, Ивелин Попов и Александр Самедов. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Глушаков, Фернанду, Самедов, Зобнин, Попов, Луиз Адриану.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисиу, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.

Трансляция матча "Спартак" – "Сарпсборг"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/259712/​

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Пока Макеев и товарищи в составе ни о каком чемпионстве не стоит даже заикаться.

18:25

Союз Аполлонович

Jean4 Дожили, игроки уровня Макеева опять в старте...________ Лучше б на Тигиева посмотрели

18:16

Jean4

Дожили, игроки уровня Макеева опять в старте...

18:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ