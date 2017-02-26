Луиз Адриану, Попов и Самедов – в старте "Спартака" на игру с "Сарпсборгом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против норвежского "Сарпсборга". С первых минут сыграют Луиз Адриану, Ивелин Попов и Александр Самедов. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Глушаков, Фернанду, Самедов, Зобнин, Попов, Луиз Адриану.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисиу, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.

Трансляция матча "Спартак" – "Сарпсборг"