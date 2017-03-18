"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Счет в игре незадолго до перерыва открыл нападающий хозяев Ари, который в 7-й раз (в 7 играх) поразил ворота своей бывшей команды. Почти сразу после начала второго тайма в составе гостей отличился Квинси Промес.
"Спартак" лидирует в премьер-лиге с 45 очками, "Локомотив" (27 очков) занимает десятое место.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: Ари, 41 (1:0). Промес, 52 (1:1).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Миранчук, Ари.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Попов, 70), Промес, Зе Луиш.
Предупреждения: Фернанду, 29. Игнатьев, 34. Фернандеш, 73. Ещенко, 79. Ари, 84.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Аверьянов, Калугин (оба Москва).
18 марта. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЛокоСпартак #дерби 1:0 41' Ари pic.twitter.com/GGWCPqKrsv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЛокоСпартак #дерби 1:1 52' Куинси Промес pic.twitter.com/ZSi0OSqpIb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
jаhlexx
ГИМАЕВ R.I.P.
18:32
_Я_против_Астротерфа_
добрая новость))))))))
18:32
RedMack2
Не хочу оправдывать Спартак, играли неважно, но судейка вновь отличился))) 2 неназначеных пеналя в ворота Локо, плюс назасчитанный чистый гол Спартака в первом тайме. Золота в этом году снова не видать... Теперь будем наблюдать героическое "возвращение" цска или зенита - кто больше бабла отсыпет)))
18:31
alex221083
Medved.... А у кого она чемпионская? Турнирную таблицу изучи!
18:31
Jean4
От восьми осталось шесть, тем интереснее. =)
18:30
marksan
СереХа____ Теперь у Спартака судьи виноваты? Ржу-не могу! Как всё повторяется!
18:30
Айртон)
Ничья имени Вилкова. Отработал заказ на отлично! Чистый пеналь не дал и чистый гол отменил!
18:30
Джон....Сильвер
Ничья в пользу Газпрома. Ничьи с Краснодаром и Локо и победа 1:0 дома над Анжи - как то не солидно, для команды, которая стремится стать чемпионом!
18:30
jаhlexx
отскочили свиньи
18:30
alex lav
Ждем опус Рабинера о судье, погоде и Зените, коварном прервавших чемпионскую поступь "народной команды"
18:29
Medved.
качество игры Спартака слабенькое, это с Краснодаром еще было видно, только фаны умудрились в ней рассмотреть чемпионскую игру
18:29
TRISP
Хорошая игра. Счет закономерный. Спартак и Локомотив понравились.
18:28
marksan
alex221083____ надейся на других. но сам не плошай! Забыл русскую пословицу?
18:28
oleg_Spb
Спасибо , Локо за отобранные два очка. Победу "всенародные псевдошампиньоны" не заслужили...
18:28
GoaLapagos
АРИ КРАСАВА, НЕ ПОНИМАЮ КАК КРАСНОДАР ЕГО ОТДАЛ
18:27
Jean4
Эх, Самедов. Не поднялась у него нога, чтобы пробить по воротам Локо.
18:27
engaer
Отскочили девочки.
18:27
marksan
И минус 2 у мясников!
18:27
alex221083
Надеемся на Терек и Арсенал!
18:27
Циничный
Вперед за Африку Спартак!
18:27
СереХа
Вилков - уровень ФНЛ. Море ошибок.
18:26
Циничный
Слава народным неграм Спартака!
18:26
Mark Krass
Ну вот и славненько, играйте так всегда))
18:26