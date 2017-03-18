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"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью

Сегодня. Москва. "Локомотив" – "Спартак" – 1:1. Полузащитник "Спартака" Александр САМЕДОВ, судья Михаил ВИЛКОВ и вратарь "Локомотива" ГИЛЬЕРМЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" – "Спартак" – 1:1. Полузащитник "Спартака" Александр САМЕДОВ, судья Михаил ВИЛКОВ и вратарь "Локомотива" ГИЛЬЕРМЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Счет в игре незадолго до перерыва открыл нападающий хозяев Ари, который в 7-й раз (в 7 играх) поразил ворота своей бывшей команды. Почти сразу после начала второго тайма в составе гостей отличился Квинси Промес.

"Спартак" лидирует в премьер-лиге с 45 очками, "Локомотив" (27 очков) занимает десятое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Ари, 41 (1:0). Промес, 52 (1:1).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Миранчук, Ари.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Попов, 70), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Фернанду, 29. Игнатьев, 34. Фернандеш, 73. Ещенко, 79. Ари, 84.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Аверьянов, Калугин (оба Москва).

18 марта. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/​

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КОММЕНТАРИИ (24)
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jаhlexx

ГИМАЕВ R.I.P.

18:32

_Я_против_Астротерфа_

добрая новость))))))))

18:32

RedMack2

Не хочу оправдывать Спартак, играли неважно, но судейка вновь отличился))) 2 неназначеных пеналя в ворота Локо, плюс назасчитанный чистый гол Спартака в первом тайме. Золота в этом году снова не видать... Теперь будем наблюдать героическое "возвращение" цска или зенита - кто больше бабла отсыпет)))

18:31

alex221083

Medved.... А у кого она чемпионская? Турнирную таблицу изучи!

18:31

Jean4

От восьми осталось шесть, тем интереснее. =)

18:30

marksan

СереХа____ Теперь у Спартака судьи виноваты? Ржу-не могу! Как всё повторяется!

18:30

Айртон)

Ничья имени Вилкова. Отработал заказ на отлично! Чистый пеналь не дал и чистый гол отменил!

18:30

Джон....Сильвер

Ничья в пользу Газпрома. Ничьи с Краснодаром и Локо и победа 1:0 дома над Анжи - как то не солидно, для команды, которая стремится стать чемпионом!

18:30

jаhlexx

отскочили свиньи

18:30

alex lav

Ждем опус Рабинера о судье, погоде и Зените, коварном прервавших чемпионскую поступь "народной команды"

18:29

Medved.

качество игры Спартака слабенькое, это с Краснодаром еще было видно, только фаны умудрились в ней рассмотреть чемпионскую игру

18:29

TRISP

Хорошая игра. Счет закономерный. Спартак и Локомотив понравились.

18:28

marksan

alex221083____ надейся на других. но сам не плошай! Забыл русскую пословицу?

18:28

oleg_Spb

Спасибо , Локо за отобранные два очка. Победу "всенародные псевдошампиньоны" не заслужили...

18:28

GoaLapagos

АРИ КРАСАВА, НЕ ПОНИМАЮ КАК КРАСНОДАР ЕГО ОТДАЛ

18:27

Jean4

Эх, Самедов. Не поднялась у него нога, чтобы пробить по воротам Локо.

18:27

engaer

Отскочили девочки.

18:27

marksan

И минус 2 у мясников!

18:27

alex221083

Надеемся на Терек и Арсенал!

18:27

Циничный

Вперед за Африку Спартак!

18:27

СереХа

Вилков - уровень ФНЛ. Море ошибок.

18:26

Циничный

Слава народным неграм Спартака!

18:26

Mark Krass

Ну вот и славненько, играйте так всегда))

18:26

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Материалы других СМИ