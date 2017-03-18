"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Счет в игре незадолго до перерыва открыл нападающий хозяев Ари, который в 7-й раз (в 7 играх) поразил ворота своей бывшей команды. Почти сразу после начала второго тайма в составе гостей отличился Квинси Промес.

"Спартак" лидирует в премьер-лиге с 45 очками, "Локомотив" (27 очков) занимает десятое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Ари, 41 (1:0). Промес, 52 (1:1).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Миранчук, Ари.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Попов, 70), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Фернанду, 29. Игнатьев, 34. Фернандеш, 73. Ещенко, 79. Ари, 84.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Аверьянов, Калугин (оба Москва).

18 марта. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"