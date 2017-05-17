Леонид Федун: "Я сторонник лимита на легионеров"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что поддерживает лимит на легионеров. По его словам, с отменой этого ограничения невозможно добиться того, чтобы сильные российские футболисты выступали в топ-клубах.

- Я его сторонник. Потому что без лимита мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга, - заявил Федун. - Отсутствие сильных российских игроков, отсутствие сильной сборной, отсутствие интереса к футболу. Наши молодые игроки начнут расти в топ-клубах, потом придут в сборную, сборная должна добиться каких-то локальных успехов - только после этого можно говорить о повышении интереса к футболу в России и приходе новых инвестиций.