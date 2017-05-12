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Леонид Федун: "Мне нравится, как Карпин работает на телевидении"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что Дмитрий Аленичев сможет вернуться к тренерской работе после увольнения из команды. Также он отметил, что другой бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, по его мнению, нашел себя на телевидении.

 
Четверг. Москва. Офис "ЛУКОЙЛа". Леонид ФЕДУН подписывает чемпионский номер "СЭ".Леонид Федун: "Тренер – это не 10 процентов, а все 100!"

– Аленичев после такого удара сможет подняться и вернуться к тренерской работе?

– Я ему этого всячески желаю. Он очень порядочный человек, имеет великолепный бэкграунд как футболист. В этом плане рад за Черчесова, который после "Спартака", где он тоже, по сути, учился, не потерялся. У Карпина, например, этого не получилось.

– Думаете, Карпин уже не вернется?

– Может, и вернется, но пока он выбрал другую стезю. Рад за него – он нашел себя.

– Вам нравится, как он работает на телевидении?

– Да, Валерий делает это профессионально. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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СашаРичагин

Согласен. Валера Верим нашёл себя: трепать языком - его призвание.

21:48

sergant89

Федун прав: пизд.ть не тренировать, Болонка в этом мастер.

21:43

роторчемпион

там ему и место

21:26