Леонид Федун: "Мне нравится, как Карпин работает на телевидении"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что Дмитрий Аленичев сможет вернуться к тренерской работе после увольнения из команды. Также он отметил, что другой бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, по его мнению, нашел себя на телевидении.

– Аленичев после такого удара сможет подняться и вернуться к тренерской работе?

– Я ему этого всячески желаю. Он очень порядочный человек, имеет великолепный бэкграунд как футболист. В этом плане рад за Черчесова, который после "Спартака", где он тоже, по сути, учился, не потерялся. У Карпина, например, этого не получилось.

– Думаете, Карпин уже не вернется?

– Может, и вернется, но пока он выбрал другую стезю. Рад за него – он нашел себя.

– Вам нравится, как он работает на телевидении?

– Да, Валерий делает это профессионально. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)