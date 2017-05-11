Леонид Федун: "Бердыев? Скорее всего, к его кандидатуре не вернусь"

Владелец "Спартак" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" не стал раскрывать подробностей переговоров с Курбаном Бердыевым. Также он рассказал о назначении Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

– Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

– Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

– В таком случае, в какой именно момент вы поняли – все, ставка на Карреру?

– Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится "случайность", "чертик из табакерки" и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить "Спартак". В том числе, обсуждали штаб и фамилия "Каррера" звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов.

– К кандидатуре Бердыева уже никогда не вернетесь?

– Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)