Кристиан Нобоа: "Победа над "Спартаком" не расслабит "Ростов", вся борьба впереди"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа выразил уверенность в том, что победа над "Спартаком" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России не расслабит команду. По его словам, желто-синие сосредоточены на борьбе за четвертое место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

- Интернет облетела фотография вашей ноги после контакта с Глушаковым. Как сейчас ваше здоровье? - вопрос Нобоа.

- Спасибо, все нормально. Нога не беспокоит.

- Глушаков, получивший красную карточку, извинился за фол. Приняли его слова?

- Да. После игры поговорили, все в порядке.

- Вы действовали с позиции силы. Такова была тренерская установка?

- В последних играх нам не удалось победить, но мы показали, что выглядим лучше. Играем на пределе возможностей, через не могу. Все ребята проявляют характер, стелятся в подкатах. Используем прессинг по всему полю. К сожалению, не удавалось забить. Однако моменты команда создавала.

- Уверенная победа над "Спартаком" не расслабит "Ростов"?

- Ни в коем случае! Настрой боевой, необходимо выложиться на все 100 процентов, чтобы претендовать на три очка. Нам нужна победа. От четвертого места, где располагается "Краснодар" и которое дает путевку в Лигу Европы, "Ростов" отделяет пять очков. Вся борьба впереди. (Сергей АСТАХОВ)

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