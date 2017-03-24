Кокорина лишили прав на 4 месяца

Мировой суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав нападающего "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы, информирует ТАСС. Форвард, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал.

В ходе заседания адвокаты просили суд закрыть процесс от слушателей и журналистов в связи с шумом в СМИ. Однако суд отказал адвокатам в удовлетворении этого ходатайства. По мнению защиты, если Кокорин и нарушал ПДД, то делал это несознательно.

"В данном поступке футболист раскаивается", - отметил адвокат. Он приобщил к материалам дела оплаченные ранее штрафы своего подзащитного. "Все штрафы оплачены давно", - подчеркнул он.

По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.