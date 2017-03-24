16:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорина лишили прав на 4 месяца

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Мировой суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав нападающего "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы, информирует ТАСС. Форвард, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал.

 
Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

В ходе заседания адвокаты просили суд закрыть процесс от слушателей и журналистов в связи с шумом в СМИ. Однако суд отказал адвокатам в удовлетворении этого ходатайства. По мнению защиты, если Кокорин и нарушал ПДД, то делал это несознательно. 

"В данном поступке футболист раскаивается", - отметил адвокат. Он приобщил к материалам дела оплаченные ранее штрафы своего подзащитного. "Все штрафы оплачены давно", - подчеркнул он.

По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4123653

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Так у нас большинство штрафуемых водителей говорит, что это сделали неосознанно! Оборжаться можно с мотивировкой - он не виноват!

17:02

Exsorsist

Наймет еще пару адвокатов, перепишут протокол, за долю малую, поменяют судью, на более "лояльного" ... оправдают и извинятся. Деньги правят миром. ((((

16:45

minya

как он будет без прав, в самый разгар сезона. Гелик, бентли и ламба будут простаивать?))

16:40

VentoR

Понять - простить - повысить зарплату.

16:37

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