Кокорина лишили прав на 4 месяца

Мировой суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав нападающего "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы, информирует ТАСС. Форвард, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал.
В ходе заседания адвокаты просили суд закрыть процесс от слушателей и журналистов в связи с шумом в СМИ. Однако суд отказал адвокатам в удовлетворении этого ходатайства. По мнению защиты, если Кокорин и нарушал ПДД, то делал это несознательно.
"В данном поступке футболист раскаивается", - отметил адвокат. Он приобщил к материалам дела оплаченные ранее штрафы своего подзащитного. "Все штрафы оплачены давно", - подчеркнул он.
По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
marksan
Так у нас большинство штрафуемых водителей говорит, что это сделали неосознанно! Оборжаться можно с мотивировкой - он не виноват!
17:02
Exsorsist
Наймет еще пару адвокатов, перепишут протокол, за долю малую, поменяют судью, на более "лояльного" ... оправдают и извинятся. Деньги правят миром. ((((
16:45
minya
как он будет без прав, в самый разгар сезона. Гелик, бентли и ламба будут простаивать?))
16:40
VentoR
Понять - простить - повысить зарплату.
16:37