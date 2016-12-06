КДК РФС не будет дополнительно наказывать Хави Гарсию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в отношении полузащитника "Зенита" Хави Гарсии не будет применяться дополнительная санкция. Таким образом, хавбек сможет принять участие в матче 18-го тура чемпионата России.

Напомним, что испанец во встрече 15-го тура нанес травму полузащитнику "Краснодара" Юрию Газинскому. КДК дисквалифицировал Гарсию на два матча плюс один условный. В случае если бы краснодарец не смог тренироваться в течение 15 дней после матча (27 ноября), то наказание Гарсии увеличилось бы до шести матчей. Вчера же Газинский принял участие во встрече с "Крыльями Советов".

– Вчера полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский принял участие в матче. Таким образом, КДК не будет применять дополнительной санкции к игроку "Зениту" Хави Гарсии в соответствии с дисциплинарным регламентом, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

КДК РФС направит запрос в "Краснодар" по поводу участия Газинского в тренировке