КДК РФС не будет дополнительно наказывать Хави Гарсию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в отношении полузащитника "Зенита" Хави Гарсии не будет применяться дополнительная санкция. Таким образом, хавбек сможет принять участие в матче 18-го тура чемпионата России.
Напомним, что испанец во встрече 15-го тура нанес травму полузащитнику "Краснодара" Юрию Газинскому. КДК дисквалифицировал Гарсию на два матча плюс один условный. В случае если бы краснодарец не смог тренироваться в течение 15 дней после матча (27 ноября), то наказание Гарсии увеличилось бы до шести матчей. Вчера же Газинский принял участие во встрече с "Крыльями Советов".
– Вчера полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский принял участие в матче. Таким образом, КДК не будет применять дополнительной санкции к игроку "Зениту" Хави Гарсии в соответствии с дисциплинарным регламентом, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)
КДК РФС направит запрос в "Краснодар" по поводу участия Газинского в тренировке
spetrov
Где новость про Промеса? --- Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что КДК не имеет права наказывать полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса за удар защитника казанского «Рубина» Тараса Бурлака. «КДК не имеет права наказывать Промеса, поскольку арбитр увидел данный эпизод и оценил его, предъявив игроку желтую карточку»
15:35 6 декабря