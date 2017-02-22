Каррера и еще 5 тренеров - в шорт-листе "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть итальянский клуб по окончании сезона, сообщает Calcio News24 со ссылкой на Corriere Dello Sport. Руководство туринского клуба составило шорт-лист возможных преемников специалиста. По информации издания, в него вошел наставник "Спартака" Массимо Каррера, выступавший за "Ювентус" и входивший в тренерский штаб бывшего рулевого туринцев Антонио Конте.
Также в числе кандидатов на пост – Лучано Спаллетти ("Рома"), Роберто Манчини, Паулу Соуза ("Фиорентина"), Леонардо Жардим ("Монако") и Фабио Гроссо, возглавляющий молодежную команду "Ювентуса".
Don
Вопреки, ростовский глор иди отсюда, замучил уже всех, один раз второе вместо занял и всё, крыша поехала) Ваша участь, как и всех выскочек-ноунеймов типа Алании, Ротора, Анжи, Крылья Советов и т.п. это прозябание в ж.... ) Чёточник уйдёт и снова в ФНЛ отправитесь, где вам и место) И запомни ростовская школота, в Ростове есть и будет только одна достойная команда, у которой хоть какая-то история есть: СКА!
14:03
Вопреки
Во спартаковские глашатаи вместе с агентом цену набивают своему макароннику, который, как известно, НИЧЕГО (!!!) еще не добился в своей карьере !!! И смешно читать подобные вбросы, что Ювентус возьмет к себе кота в мешке. Вы уж дождитесь хотя бы мая месяца... или по-этому и пишете сейчас, что знаете - надутый ангажированной прессой мыльный спартаковский пузырь скоро лопнет ? Если, конечно, МУТКО не вмешается вновь, запугивая арбитров детекторами, отдавая долги за благополучие РФС..?
13:34