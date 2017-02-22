Каррера и еще 5 тренеров - в шорт-листе "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть итальянский клуб по окончании сезона, сообщает Calcio News24 со ссылкой на Corriere Dello Sport. Руководство туринского клуба составило шорт-лист возможных преемников специалиста. По информации издания, в него вошел наставник "Спартака" Массимо Каррера, выступавший за "Ювентус" и входивший в тренерский штаб бывшего рулевого туринцев Антонио Конте.

Также в числе кандидатов на пост – Лучано Спаллетти ("Рома"), Роберто Манчини, Паулу Соуза ("Фиорентина"), Леонардо Жардим ("Монако") и Фабио Гроссо, возглавляющий молодежную команду "Ювентуса".