Кахор Муминов: "Когда такое было, чтобы Федун летал на матчи "Спартака"?"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Вы говорили, что главный актив премьер-лиги – Квинси Промес. Правда ли, что к нему был интерес со стороны "Ливерпуля"?

– Мы же помним всех звездных игроков нашей лиги: Промес, Смолов, Жонатас... Не удивлюсь, если "Ливерпуль" интересовался Квинси. По крайней мере, знаю точно, что они искали подмену Мане на два или три месяца. Повторю чью-то мысль, что в здравом уме предложения "Ливерпуля" надо принимать. Другое дело – "Спартак" сейчас поставил все на кон ради чемпионства. Здесь просматривается личная вовлеченность президента клуба. Он летает на все матчи. Когда такое было? Даже в Грозный полетел. Так что, думаю, красно-белые смогли договориться с голландцем, чтобы он этот сезон доиграл в России.

– Вы не упомянули Мариу Фернандеса. Его переход в "Челси" – реальная история?

– Знаю, что Ткаченко постоянно рекомендовал его Абрамовичу. Там же об этом говорит и Слуцкий. Но, насколько мне известно, Конте он не очень нравится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Муминова