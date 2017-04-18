"Известия": Ребров продлит контракт со "Спартаком" с понижением зарплаты

"Спартак" и вратарь Артем Ребров начали переговоры по новому контракту, информируют "Известия". Действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2018 года, может быть продлено до 2020 года. Руководство "Спартака" рассчитывает на сокращение зарплаты 33-летнего Реброва на 20 – 30 процентов. При этом бонусная часть договора, вероятнее всего, останется неизменной.

Отмечается, что красно-белые хотят сэкономить на зарплате вратаря, принимая во внимание его возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в "Спартаке". Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс, и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона.



