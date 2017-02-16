Из российских стадионов окупятся только арены "Спартака" и ЦСКА?

Директор центра стратегических исследований в спорте Российского экономического университета имени Плеханова Илья Солнцев выразил мнение, что в России только два стадиона могут окупиться в приемлемый срок. По его мнению, такие возможности есть у "Арены ЦСКА" и "Открытие Арены".

- На текущий момент в России два футбольных стадиона, которые имеют шанс окупиться в приемлемый срок – это арены московских клубов "Спартак" и ЦСКА, - цитирует ria.ru Солнцева. - Примечательно, что их объединяет два момента: они построены на частные деньги, и вернуть вложенные средства удастся не за счет спортивной составляющей, а благодаря коммерческим площадям. Назвать точные сроки окупаемости без точной информации по загрузке, ставкам аренды, доходам от рекламы и так далее довольно тяжело, но для "Открытие Арены", по предварительным расчетам, он составит около 10 лет, и для спортивного объекта это очень неплохой результат.

"Открытие Арена" функционирует с осени 2014 года, на ней проводит домашние матчи "Спартак". Также на стадионе состоятся три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017 и четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала ЧМ-2018.

"Арена ЦСКА" введена в эксплуатацию осенью прошлого года.