Иван Новосельцев: "Что было в раздевалке? А как вы думаете?"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев после поражения от "Краснодара" (1:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда в шоке от того, что произошло в концовке встречи, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Гости открыли счет на 86-й минуте, однако хозяева дважды забили в компенсированное время.
– Сложно сказать, что случилось, – начал Новосельцев. – Мы, можно сказать, в шоке от того, что произошло. Вели 1:0 за пять минут до конца игры и пропустили голы. Повезло, наверное, чуть-чуть "Краснодару". Не знаю, с чем это связано.
– Команда долго пребывала в эйфории после гола?
– Нет, ни в коем случае.
– Насколько вы удовлетворены самой игрой?
– У нас сегодня многое не получалось. У "Краснодара", думаю, тоже.
– Сложно представить, что было в раздевалке. Все опустили головы?
– Ну, а как вы думаете? Естественно.
– Как себя чувствуете на позиции крайнего защитника?
– Я, в принципе, играл на ней раньше. Давно не действовал на ней, постепенно вникаю в то, что от меня требуется.
– Отставание от "Спартака" критично или нет?
– Сезон длинный. Если бы выиграли, было бы проще. Отпускать ни в коем случае нельзя, но я думаю, что все наладится.
– "Краснодар" может претендовать на чемпионство?
– Сезон, как я уже сказал, длинный, поэтому нельзя никого списывать со счетов.
– Как воспримите возможный перенос матча с "Ростовом"?
– Еще неизвестно, перенесли его или нет.