Иван Новосельцев: "Что было в раздевалке? А как вы думаете?"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев после поражения от "Краснодара" (1:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда в шоке от того, что произошло в концовке встречи, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Гости открыли счет на 86-й минуте, однако хозяева дважды забили в компенсированное время.

– Сложно сказать, что случилось, – начал Новосельцев. – Мы, можно сказать, в шоке от того, что произошло. Вели 1:0 за пять минут до конца игры и пропустили голы. Повезло, наверное, чуть-чуть "Краснодару". Не знаю, с чем это связано.

– Команда долго пребывала в эйфории после гола?

– Нет, ни в коем случае.

– Насколько вы удовлетворены самой игрой?

– У нас сегодня многое не получалось. У "Краснодара", думаю, тоже.

– Сложно представить, что было в раздевалке. Все опустили головы?

– Ну, а как вы думаете? Естественно.

– Как себя чувствуете на позиции крайнего защитника?

– Я, в принципе, играл на ней раньше. Давно не действовал на ней, постепенно вникаю в то, что от меня требуется.

– Отставание от "Спартака" критично или нет?

– Сезон длинный. Если бы выиграли, было бы проще. Отпускать ни в коем случае нельзя, но я думаю, что все наладится.

– "Краснодар" может претендовать на чемпионство?

– Сезон, как я уже сказал, длинный, поэтому нельзя никого списывать со счетов.

– Как воспримите возможный перенос матча с "Ростовом"?

– Еще неизвестно, перенесли его или нет.