Иван Данильянц: "Артем Дзюба всегда заряжен на голы"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед домашним матчем 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что результат встречи будет зависеть от многих факторов. В частности, специалист обратил внимание на то, что нападающий команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба, проведший в "Ростове" два сезона, всегда заряжен на голы.

– У каждой игры своя история, – сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". – Посмотрим, как поведет себя соперник, каким будет поле и что по содержанию покажет "Ростов".

Дзюба? Несколько лет назад он провел в "Ростове" прекрасный сезон. Потом нападающий выглядел не очень уверенно. Но неизменным остается то, что российский форвард всегда заряжен на голы. Посмотрим, что нападающий "Зенита" покажет сегодня.

Трансляция матча "Ростов" "Зенит"