Игорь Лебеденко: "Вероятно, арбитр принял несколько спорных решений в пользу "Зенита"

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" поздравил всех с наступающим Днем Победы. Футболист отметил, что по игре у грозненцев не все получилось в первом тайме.

– Во-первых, хотел бы поздравить всех с предстоящим большим праздником, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Лебеденко. – На поле мы вышли с ветеранами Великой Отечественной войны, и для нас это огромная честь. Они говорили игрокам, что это для них честь, но на самом деле для нас честь не только выйти на поле с ними, но и вспомнить великую победу.

Что касается игры, то у нас не все получалось в первом тайме. Действуем от обороны, стараемся играть на контратаках. Вероятно, судья принял несколько спорных решений в пользу хозяев поля.

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"